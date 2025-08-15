Musik-Charts
Thomas Anders schafft den Sprung in die Top fünf
Mit einer Platte mit Songs aus der Zeit mit Modern Talking gelingt Thomas Anders eine Platzierung unter die ersten Fünf der deutschen Album-Charts. Auf Platz eins rangiert ebenfalls ein Neueinstieg.

Baden-Baden (dpa) – «Eine Hommage an die größten Hits von Modern Talking, neu interpretiert» – das ist auf der Internetseite zu lesen, die für das neue Album des Sängers Thomas Anders wirbt. Mit der Platte «Sings Modern Talking: In The Middle Of Nowhere» steigt der Sänger in dieser Woche neu auf Platz fünf der deutschen Album-Charts ein, wie GfK Entertainment in Baden-Baden mitteilte. Auf Platz eins neu eingestiegen ist der Frankfurter Rapper reezy mit «BORN SPINNER» – laut Angaben von GfK ist es seine zweite Nummer-eins-Platte nach «Mr. Misunderstood» aus dem Jahr 2023.

Platz zwei belegt aktuell der US-amerikanische Musiker MGK (Machine Gun Kelly) mit «Lost Americana». Auf der Drei – ebenfalls neu eingestiegen – landet die deutsche Dark-Rock-Band Lord Of The Lost («OPVS Noir Vol. 1») aus Hamburg. Dahinter fällt der Soundtrack aus dem Netflix-Animationsfilm «KPop Demon Hunters» von Platz zwei auf Platz vier.

In den deutschen Single-Charts hingegen hält sich «Golden» aus dem Netflix-Animations-Musical weiterhin auf der Eins. Auch Platz zwei bleibt mit Alex Warren und «Ordinary» unverändert. Dahinter neu eingestiegen ist «Ocean» von RAF Camora & Ufo361. Auf den Plätzen vier und fünf der deutschen Single-Charts rangieren in dieser Woche «30 mal am Tag» von Aymen & SIRA und «Tau mich auf» von Zartmann, der letzte Woche noch Platz vier belegte.

