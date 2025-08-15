Mit einer Platte mit Songs aus der Zeit mit Modern Talking gelingt Thomas Anders eine Platzierung unter die ersten Fünf der deutschen Album-Charts. Auf Platz eins rangiert ebenfalls ein Neueinstieg.

Baden-Baden (dpa) – «Eine Hommage an die größten Hits von Modern Talking, neu interpretiert» – das ist auf der Internetseite zu lesen, die für das neue Album des Sängers Thomas Anders wirbt. Mit der Platte «Sings Modern Talking: In The Middle Of Nowhere» steigt der Sänger in dieser Woche neu auf Platz fünf der deutschen Album-Charts ein, wie GfK Entertainment in Baden-Baden mitteilte. Auf Platz eins neu eingestiegen ist der Frankfurter Rapper reezy mit «BORN SPINNER» – laut Angaben von GfK ist es seine zweite Nummer-eins-Platte nach «Mr. Misunderstood» aus dem Jahr 2023.

Platz zwei belegt aktuell der US-amerikanische Musiker MGK (Machine Gun Kelly) mit «Lost Americana». Auf der Drei – ebenfalls neu eingestiegen – landet die deutsche Dark-Rock-Band Lord Of The Lost («OPVS Noir Vol. 1») aus Hamburg. Dahinter fällt der Soundtrack aus dem Netflix-Animationsfilm «KPop Demon Hunters» von Platz zwei auf Platz vier.

In den deutschen Single-Charts hingegen hält sich «Golden» aus dem Netflix-Animations-Musical weiterhin auf der Eins. Auch Platz zwei bleibt mit Alex Warren und «Ordinary» unverändert. Dahinter neu eingestiegen ist «Ocean» von RAF Camora & Ufo361. Auf den Plätzen vier und fünf der deutschen Single-Charts rangieren in dieser Woche «30 mal am Tag» von Aymen & SIRA und «Tau mich auf» von Zartmann, der letzte Woche noch Platz vier belegte.