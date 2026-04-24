Ein Blick durch die Zeit hindurch: Bei den Internationalen Tagen Ingelheim treffen Whistlers Grafiken auf heutige Fotografien von Hiroyuki Masuyama. Vergangenheit und Gegenwart verschränken sich – und stellen die Frage nach dem Wesen der Kunst neu.
Lesezeit 4 Minuten
„Ist das Kunst – oder kann das weg?“ Diese halb spöttische, halb ratlose Frage ist mehr als ein geflügeltes Wort: Hinter ihr steht eine Unsicherheit, die die Kunst seit je begleitet. Was darf sie, was soll sie – und was ist warum als Kunst zu erkennen und als solche zu bezeichnen?