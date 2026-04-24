Im Fall der getöteten Eritreerin, deren sterbliche Überreste im vergangenen Jahr bei Monreal in der Eifel gefunden wurden, gibt es nun ein Stück mehr Klarheit. Der Tatverdächtige schweigt indes weiter.
Lesezeit 2 Minuten
Nun ist es Gewissheit: Bei dem menschlichen Schädel, der am vorvergangenen Wochenende bei einer Müllsammelaktion in einem Wald nahe dem Ort Wenden-Hillmicke im Sauerland (NRW) gefunden wurde, handelt es sich um die Überreste des Kopfes der 32-jährigen Eritreerin, deren sterbliche Überreste im vergangenen November bei Monreal im Kreis Mayen-Koblenz entdeckt worden waren.