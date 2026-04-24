Enthauptete Frauenleiche
Gefundener Schädel gehört zur getöteten Eritreerin
Bei einer Müllsammelaktion im Sauerland wurde am 11. April ein Schädel gefunden. Dieser konnte nun der getöteten Eritreerin zuge
Bei einer Müllsammelaktion im Sauerland wurde am 11. April ein Schädel gefunden. Dieser konnte nun der getöteten Eritreerin zugeordnet werden, deren sterbliche Überreste im vergangenen November bei Monreal gefunden wurden.
Berthold Stamm. Berthold Stamm/dpa

Im Fall der getöteten Eritreerin, deren sterbliche Überreste im vergangenen Jahr bei Monreal in der Eifel gefunden wurden, gibt es nun ein Stück mehr Klarheit. Der Tatverdächtige schweigt indes weiter.

Lesezeit 2 Minuten
Nun ist es Gewissheit: Bei dem menschlichen Schädel, der am vorvergangenen Wochenende bei einer Müllsammelaktion in einem Wald nahe dem Ort Wenden-Hillmicke im Sauerland (NRW) gefunden wurde, handelt es sich um die Überreste des Kopfes der 32-jährigen Eritreerin, deren sterbliche Überreste im vergangenen November bei Monreal im Kreis Mayen-Koblenz entdeckt worden waren.

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