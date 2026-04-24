Generalsanierung rechter Rhein So wirkt sich Großbaustelle der DB auf Tourismus aus Cordula Sailer-Röttgers 24.04.2026, 12:18 Uhr

i Der Rheinsteig lockt zahlreiche Touristen in die Region. Der Wanderweg erstreckt sich zwischen Bonn, Koblenz und Wiesbaden auf rund 320 Kilometern. Doch wie gut sind seine Einstiegspunkte im Mittelrheintal erreichbar, wenn dort eine Großbaustelle der Deutschen Bahn beginnt? Dominik Ketz/Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Wenn die Sommerferien beginnen, zieht es Touristen ins malerische Mittelrheintal. Doch in diesem Sommer werden keine Züge auf der rechten Rheinseite fahren – wegen der Generalsanierung der Strecke. So wirkt sich die Baustelle auf den Tourismus aus.

Ende Juni beginnen in Rheinland-Pfalz die Sommerferien – es ist Reisezeit. Und kurz darauf, am 10. Juli, startet bei der Deutschen Bahn die Generalsanierung der rechten Rheinstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden. Eine Baustelle unter Vollsperrung. Was bedeutet das für den örtlichen Tourismus?







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