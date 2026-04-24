Wenn die Sommerferien beginnen, zieht es Touristen ins malerische Mittelrheintal. Doch in diesem Sommer werden keine Züge auf der rechten Rheinseite fahren – wegen der Generalsanierung der Strecke. So wirkt sich die Baustelle auf den Tourismus aus.
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Ende Juni beginnen in Rheinland-Pfalz die Sommerferien – es ist Reisezeit. Und kurz darauf, am 10. Juli, startet bei der Deutschen Bahn die Generalsanierung der rechten Rheinstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden. Eine Baustelle unter Vollsperrung. Was bedeutet das für den örtlichen Tourismus?