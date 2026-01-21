Der rheinland-pfälzische Bildungsminister strebt eine Neuausrichtung der ADD als Schulbehörde an. Außerdem will Sven Teuber eine zusätzliche Anlaufstelle für Lehrer in Not schaffen. Beides hat er bei einem Wahlkampftermin in Selters versprochen.
Der rheinland-pfälzische Bildungsminister Sven Teuber (SPD) hat bei einer SPD-Wahlkampfveranstaltung in Selters (Westerwaldkreis) eine Neuausrichtung der Schulbehörde, der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), angekündigt. „Ziel ist der Umbau der Schulaufsicht“, sagte Teuber.