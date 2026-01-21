Viel Kritik an Schulbehörde Teuber kündigt Umbau der Schulaufsicht bei der ADD an Bastian Hauck

Katrin Maue-Klaeser 21.01.2026, 15:25 Uhr

i Besorgnis und Skepsis zeigt sich nicht nur im Gesicht von Bildungsminister Sven Teuber (SPD), sondern auch in den Mienen seiner Zuhörer in Selters - unter ihnen viele Lehrer und Kita-Mitarbeiter. Katrin Maue-Klaeser

Der rheinland-pfälzische Bildungsminister strebt eine Neuausrichtung der ADD als Schulbehörde an. Außerdem will Sven Teuber eine zusätzliche Anlaufstelle für Lehrer in Not schaffen. Beides hat er bei einem Wahlkampftermin in Selters versprochen.

Der rheinland-pfälzische Bildungsminister Sven Teuber (SPD) hat bei einer SPD-Wahlkampfveranstaltung in Selters (Westerwaldkreis) eine Neuausrichtung der Schulbehörde, der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), angekündigt. „Ziel ist der Umbau der Schulaufsicht“, sagte Teuber.







