Mainz (dpa/lrs) - Für den designierten Bildungsminister Sven Teuber geht mit dem Amt ein großer Traum in Erfüllung. Er stehe für das Aufstiegsversprechen und wolle sich auch künftig dafür starkmachen, kündigt der Gymnasiallehrer und bildungspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion bei seiner Vorstellung in Mainz an.

Seine Eltern seien erst 17 Jahre alt gewesen, als er auf die Welt kam. «Mein Vater brauchte zwei Jobs, um uns über die Runden zu bringen», berichtet der 42-Jährige. Er sei in einem bildungsfernen Haushalt aufgewachsen, mit Unterstützung der Großeltern in unmittelbarer Nähe. Erzieher und Lehrer hätten ihn an die Sprache herangeführt und seine Lesekompetenz gefördert. «Ohne die Bildungsfamilie wäre ich nicht hier.»

Bildungsgerechtigkeit ist Teuber ein Herzensanliegen

Das sei für ihn Leitschnur für seine Politik. Heute seien die Herausforderungen für viele Kinder «noch viel größer als für mich». Familien lebten auch nicht mehr so nah zusammen, seien auf die Verlässlichkeit von Kitas angewiesen, die ausgebaut werden müsse.

Teuber kennt sich mit den Themen Kita und Schule aus. Der Trierer gehört zu den auffälligsten Rednern und Zwischenrufern seiner Fraktion im Landtag. Vor allem in Debatten zur Bildungspolitik, aber auch zur Gesundheit oder sozialen Themen ergreift der meinungsstarke stellvertretende SPD- Landeschef gerne das Wort.

Er kritisiert auch immer wieder die AfD-Fraktion deutlich und unterstützt auf seiner Webseite ein Verbotsverfahren der vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuften Partei. Soziales, Mieterschutz, Gleichstellung und Tourismus nennt er selbst als weitere Themenschwerpunkte seiner Politik.

Landtagsabgeordneter und Partei-Vizechef

Der SPD gehört Teuber seit mehr als 20 Jahren an. Seit 2016 ist er Landtagsabgeordneter. Malu Dreyer hatte nach den Landtagswahlen 2016 und 2021 ihre errungenen Direktmandate an Teuber abgegeben. Ihr habe er auch zu verdanken, dass er 2009 der jüngste Vorsitzende der SPD-Fraktion in einer Großstadt geworden sei, so Teuber.

Als Sabine Bätzing-Lichtenthäler im September 2024 zur Parteichefin gewählt wurde, rückte er auf ihren Posten als Parteivize nach - mit 90 Prozent der Stimmen. Sein Landtagsmandat will er behalten und über seine kommunalen Ämter noch sprechen; er ist unter anderem Vorsitzender der Trierer SPD.

GEW-Mitglied, Vielleser und Läufer

Der gebürtige Niedersachse Teuber hat Politikwissenschaft und Germanistik in Trier studiert und ist Vater zweier Töchter (neun und elf Jahre). Er ist unter anderem Mitglied in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sowie im Kinderschutzbund und im Mieterverein.

Auf seiner Webseite gibt der «Vielleser» Buchtipps. Kochen und Backen nennt er als Hobbys. Er jogge gerne und sei viel mit Rad und Bahn unterwegs, vor allem in seinem Lieblingsurlaubsland Deutschland. Er bezeichnet sich selbst als Familien- und Hundemensch - und als «Rote Socke».

Kritik an Bundestagsabgeordneten bei der Kanzler-Wahl

Nachdem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im ersten Wahlgang nicht die erforderliche Mehrheit erhalten hatte, kritisiert Teuber: «Friedrich Merz ärgern zu wollen, einen Denkzettel zu verpassen, mag mancher toll finden. Ich empfinde das aber als schädlich und der Situation nicht angemessen.» Persönliche Interessen gehörten nach demokratischen Prozessen und klaren Mehrheitsergebnissen hinter die des Landes gestellt.

Dass Merz dann doch gewählt worden sei, freue ihn auch persönlich, so Teuber bei seiner Vorstellung. Denn dann kam der Anruf «unseres Ministerpräsidenten, über den ich mich sehr gefreut habe».