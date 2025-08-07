Zum Wochenende gibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland sommerliches Badewetter - am heißesten wird es im Süden.

Mainz (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich auf ein sonniges Wochenende und Badewetter freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es zunehmend wärmer. Bei Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad ist es heute demnach meist sonnig. Auch am Freitag scheint den Meteorologen zufolge die Sonne bei steigenden Temperaturen zwischen 28 und 33 Grad.

Der Samstag startet laut DWD zunächst bewölkt, bevor es auflockert bei Höchsttemperaturen bis 34 Grad. Am Sonntag soll die Sonne meist den ganzen Tag scheinen – mit den höchsten Temperaturen im Süden.