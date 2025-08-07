Für die Ermittler ist klar, wer vor vier Monaten drei Menschen in Weitefeld ermordet hat. Und diese Person ist nun zweifelsfrei tot. Wie diese Nachricht aufgenommen wurde – nicht nur in und um Weitefeld.

Vier Monate. Das sind 17 Wochen. 123 Tage. So viel Zeit ist vergangen, seit ein Verbrechen das überschaubare Westerwalddorf Weitefeld im Kreis Altenkirchen erschütterte. Vier Monate, in denen viele Weitefelder in Furcht lebten – Furcht vor einem Mann, der verdächtigt wurde, drei Menschen auf bestialische Weise getötet zu haben. Und von dem zu befürchten war, dass er noch irgendwo da draußen ist. Vier Monate, in denen manche ihre Kinder lieber nicht draußen spielen ließen. Vier Monate, in denen Weitefeld im Fokus auch überregionaler Berichterstattung stand. Das hat nun ein Ende. Der Tatverdächtige ist tot. Ob er schon vor vier Monaten ums Leben gekommen ist – dies gehört zu den Fragen, die möglicherweise für immer unbeantwortet bleiben.

Zu diesen Fragen gehört auch die nach dem Warum. Sie ist besonders quälend. Warum mussten die drei Menschen – die Eltern (44 und 47) und ihr 16-jähriger Sohn – an jenem Sonntag, 6. April sterben? Was hatten sie mit Alexander Meisner zu schaffen, jenem 61-jährigen Gewaltverbrecher aus dem Nachbardorf Elkenroth? Was ist passiert, das zum „Exzess der Tötung der ganzen Familie“ führte, wie es in einer früheren Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hieß? Klar ist jetzt: Meisner ist tot, seine Leiche wurde am Dienstag nicht weit vom Tatort entfernt gefunden. Auch eine Waffe wurde gefunden. Die Tatwaffe? Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen.

Dass es seine sterblichen Überreste sind, haben die rechtsmedizinischen Untersuchungen in Mainz zweifelsfrei ergeben. Wann und woran er aber gestorben ist, ob er Verletzungen erlegen ist, die er sich bei seiner Tat zugezogen hat, oder ob er sich selbst gerichtet hat – das lasse sich nicht mehr feststellen, heißt es im aktuellen gemeinsamen Statement der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Die Leiche war offenbar stark verwest. „Knöcherne Defekte lassen sich jedenfalls nach dem vorläufigen Kurzprotokoll der Obduktion nicht feststellen.“

Auch daran, dass Alexander Meisner der gesuchte Dreifachmörder war, haben die Ermittler keinerlei Zweifel. Sie sprechen von einer erdrückenden Beweislage, ohne in die Details zu gehen. Es gebe außerdem keinerlei Hinweise auf weitere Tatbeteiligte. Damit finde „das Ermittlungsverfahren durch den Tod des einzig möglichen Beschuldigten strafprozessual sein Ende“, wie es in der Mitteilung vom Donnerstag heißt.

An diesem Tag ist viel von Erleichterung die Rede – nach vier sorgenvollen Monaten. „Mir fällt natürlich ein großer Stein vom Herzen“, sagt der Weitefelder Ortsbürgermeister Karl-Heinz Keßler (parteilos) unserer Zeitung. „Das ist wirklich eine Erleichterung für den Ort, nachdem es monatelang eine sehr angespannte Lage gewesen ist.“

Mario Mannweiler, der Leitende Oberstaatsanwalt, findet ganz ähnliche Worte. „Wir sind alle total erleichtert – das war auch für uns ein Riesending“, meint er am Telefon, hörbar gelöst. Mannweiler hatte am Donnerstag viele Medienanfragen zu beantworten. Im offiziellen Statement wurde er so zitiert: „Die Tatsache, dass der Verbleib des mutmaßlichen Täters über Monate ungeklärt war, hat uns keine Ruhe gelassen.“ Dass der Tatverdächtige nicht mehr lebt, „war aus vielen Gründen eine nahe liegende Option“, so Mannweiler. „Aber ohne Leiche mussten auch andere Optionen weiterverfolgt werden.“

Aufatmen auch beim Koblenzer Polizeipräsidenten Jürgen Süs: „Auch ich bin sehr erleichtert, dass dieser zweifellos herausragende Fall seinen Abschluss findet und die Menschen in der Region zu ihrer Normalität zurückkehren können.“

Normalität: Die Sehnsucht danach war und ist groß, auch über Weitefeld hinaus. Meisners Tod bedeutet, dass zumindest er die Menschen im Westerwald nicht mehr ängstigen kann, sagt der Opferbeauftragte der Landesregierung, Detlef Placzek, gegenüber unserer Zeitung: „Verständlicherweise hatten viele Menschen Angst um sich und ihre Lieben. Die lange Zeit der Ungewissheit über den Verbleib des mutmaßlichen Mörders findet mit dem Fund des Leichnams nun ein Ende.“ Sollten dennoch Ängste bestehen bleiben, empfiehlt Placzek, dies im Familien- und Freundeskreis zu besprechen oder professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. „Oft hilft schon ein offenes Gespräch, um aus dem Ohnmachtsgefühl der Angst herauszukommen.“

Und auch Innenminister Michael Ebling (SPD) hofft, dass das Sicherheitsgefühl der Menschen in Weitefeld und der gesamten Region möglichst schnell wieder zurückkehrt. „Mein besonderer Dank gilt den Ermittlerinnen und Ermittlern, den Einsatzkräften und Fachleuten sowie allen Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern, die in den vergangenen Monaten mit großem Engagement dazu beigetragen haben, den Tatverdächtigen ausfindig zu machen“, sagt Ebling. Und: „Unser tiefes Mitgefühl gilt weiterhin den Angehörigen der Familie, die so grausam aus dem Leben gerissen wurde.“

Hätte es diese Klarheit möglicherweise schon deutlich früher geben können? Wenn die Leiche früher gefunden worden wäre? Auch dies ist eine Frage, die nicht einfach beantwortet werden kann – und die viele Menschen beschäftigt. Bekannt ist, dass der Bereich an jenem Wäldchen bei Weitefeld schon einmal im Fokus der Polizei stand. „Der Fundort liegt in der unmittelbaren Nähe eines Baches in einem Bereich, der zum Zeitpunkt der polizeilichen Absuche des Geländes versumpft war und zum Teil unter Wasser stand“, heißt es dazu im offiziellen Statement. Vier Monate später war das Wasser jedenfalls verschwunden. Und ein Bürger entdeckte die Leiche. Und damit die Auflösung. Nach 123 Tagen.