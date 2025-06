Teils starke Gewitter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und im Saarland kann es in den kommenden Tagen immer mal wieder ungemütlich werden. Die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) rechnen für heute mit einzelnen kräftigen Gewittern sowie mit Starkregen, Hagel und Sturmböen, insbesondere im Osten. Auch vereinzelte Unwetter seien nicht ausgeschlossen. Dabei bleibt es jedoch warm mit Höchsttemperaturen zwischen 23 und 27 Grad.

Auch am Montag sind laut DWD im Süden einzelne Schauer möglich. Gewitter könne es ebenfalls weiterhin geben. Ansonsten bleibe es aber heiter bis wolkig und überwiegend trocken bei höchstens 20 bis 24 Grad.

Ähnlich geht es am Dienstag und Mittwoch weiter: An beiden Tagen sind Schauer und Gewitter möglich, am Mittwoch auch mit Starkregen. Das betreffe jedoch hauptsächlich die Süd- oder Südosthälfte. Der Dienstag bringt demnach Höchstwerte zwischen 22 und 26 Grad, der Mittwoch hingegen bis zu 24 Grad.