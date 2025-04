Hasselbach (dpa) – Bei einem schweren Autounfall in Rheinland-Pfalz sind gleich fünf Teenager auf der Landstraße verunglückt. Die 17 Jahre alte Beifahrerin kam ums Leben, die 18-Jährige am Steuer und die drei anderen Insassen im Alter von 16 Jahren wurden schwer verletzt. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte die Fahrerin in einer Linkskurve im Rhein-Hunsrück-Kreis aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über den Wagen verloren. Das Fahrzeug krachte gegen einen Baum, die Beifahrerin erlag ihren Verletzungen noch am Unfallort.

