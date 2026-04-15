Brandermittlung
Technischer Defekt sorgt für Feuer in Mainzer Hochhaus
Feuerwehreinsatz in Hamburg
Die Feuerwehr war bei dem Brand im Mainzer Hochhaus im Einsatz. (Symbolbild)
Bernd Weißbrod. DPA

Am Dienstag bricht in einem Aufzug ein Feuer aus. Zunächst ist vieles unklar, jetzt gibt die Polizei die Brandursache bekannt.

Mainz (dpa/lrs) – Ein technischer Defekt in der Aufzugelektronik hat den Brand in einem Mainzer Hochhaus ausgelöst. Eine Straftat könne nach eingehender Untersuchung ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit.

Das Feuer war am Dienstagvormittag im Aufzugschacht des 15. Stockwerkes ausgebrochen. Aufgrund der Rauchausbreitung mussten vier Personen in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Zunächst hatte laut Polizei der Anfangsverdacht einer Straftat bestanden.

© dpa-infocom, dpa:260415-930-948005/1

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