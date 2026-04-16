Bistum Trier verliert Prozess
Bischof bezahlt Ex-Finanzdirektorin fürs Nichtstun
Teure Kündigung: der Trierer Bischof Stephan Ackermann (links) und sein scheidender Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg.
Teure Kündigung: der Trierer Bischof Stephan Ackermann (links) und sein scheidender Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg.
Harald Tittel. picture alliance/dpa

Der scheidende Trierer Generalvikar von Plettenberg verabschiedet sich mit einer teuren Hinterlassenschaft: Die gescheiterte Kündigung einer leitenden Mitarbeiterin kostet das Bistum Hunderttausende.

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So gut hat’s längst nicht jeder Arbeitnehmer: Die ehemalige Finanzdirektorin des Trierer Bischofs wird nach Informationen unserer Zeitung seit mittlerweile fast drei Jahren vom Bistum fürs Nichtstun bezahlt. Und daran dürfte sich auch bis zur Pensionierung der Frau im Juni nächsten Jahres nichts ändern.

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