Der Tarifstreit am Flughafen Hahn geht in die erste Runde: Am 3. Juni sollen erste Gespräche stattfinden. Verdi fordert höhere Löhne und droht mit Streik, sollte Airport-Betreiber Triwo kein Angebot vorlegen.

Der Tarifkonflikt am Flughafen Hahn steuert auf eine erste Weichenstellung zu: Am Dienstag, 3. Juni, soll die erste Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Flughafenbetreiberin Triwo Airport GmbH stattfinden. Dies bestätigte Verhandlungsführer Marko Bärschneider: „Wir haben eine schriftliche Zusage für diesen Termin.“

Dass bei diesem Treffen schon ein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt, gar eine Einigung erzielt wird, „halte ich für utopisch“, sagt Bärschneider. Er sei aber sehr auf Signale von Triwo gespannt, ob und wie man den Forderungen der Gewerkschaft entgegenkommen will. „Für uns ist wichtig, dass Bewegung in die Gespräche kommt, dass wir sehen, ob man auf uns zugeht.“ Natürlich sei auch Verdi kompromissbereit. „Das muss man in Verhandlungen sein – wir lassen uns aber auch nicht über den Tisch ziehen“, betont Bärschneider. Sollte sich die Arbeitgeberseite nicht bewegen, gibt sich der Gewerkschafter entschlossen: Streiks sind möglich.

„Streik ist immer das letzte Mittel. Aber sollte es notwendig sein, kann es am Hahn schon bald Stillstand geben.“

Marko Bärschneider, Verdi-Verhandlungsführer im Tarifkonflikt mit dem Flughafen Hahn

Dies hatte Verdi bereits Ende vergangener Woche mitgeteilt, als sie den Tarifkonflikt öffentlich machte. Bärschneider bekräftigt die Option gegenüber unserer Zeitung: „Streik ist immer das letzte Mittel. Aber sollte es notwendig sein, kann es am Hahn schon bald Stillstand geben.“ Und er betont, dass man sehr kurzfristig für einen Ausstand sorgen kann: Flugausfälle wären die Folge. Keine beruhigenden Nachrichten für Reisende.

Die Gewerkschaft fordert für die gut 350 Beschäftigten am Hunsrück-Airport ein Gehaltsplus. Verdi beruft sich auf die Branchentarifverträge für Mantel und Entgelt im Bereich Bodenverkehrsdienste (BVD). Diese sind seit Anfang Februar durch die Bundesregierung für allgemeinverbindlich erklärt worden, rückwirkend zum 29. August 2024. Aus Sicht von Verdi muss dieser Tarifvertrag vollumfänglich am Hahn angewendet werden: „Er hätte bereits unmittelbar nach Veröffentlichung wirksam werden müssen“, erklärt Bärschneider.

Allerdings: Bis heute habe die Triwo GmbH keinen Cent gezahlt, hatte Verdi bereits in der vergangenen Woche kritisiert. Die Triwo Airport GmbH wiederum hatte auf Anfrage unserer Zeitung erklärt, sich nicht zu dem Thema äußern zu wollen.

Dass sich die Belegschaft über die ausbleibenden Gelder ärgert, wurde laut Bärschneider kürzlich in einer Betriebsversammlung deutlich: „Der Frust ist groß.“ Ebenso der Unmut darüber, dass laut dem Gewerkschafter niemand von der Arbeitgeberseite teilnahm. Das sei nicht nur unüblich, sondern auch ein Zeichen mangelnder Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten.

Dabei seien sie es, die den Flughafen mit ihrem Engagement auch in turbulenten Zeiten gestützt hätten: Insolvenz 2021, 2023 dann nach langer Hängepartie der Verkauf an die Trierer Triwo AG. Seitdem ist der Flughafen im Aufwind, wenn auch noch nicht in der Gewinnzone. Von den positiven Entwicklungen, macht Bärschneider klar, will nun die Belegschaft profitieren. Es sei an der Zeit, den seit 2023 geltenden, insolvenzbedingten tariflosen Zustand zu beenden.