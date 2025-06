Mainz (dpa/lrs) – Ein Tanker aus Belgien ist vor dem Mainzer Industriehafen auf Grund gelaufen. Der Frachter sei auf eine Sandbank im Rhein aufgelaufen, habe Diesel geladen und könne sich nicht aus eigener Kraft befreien, teilte die Feuerwehr mit. Es sei niemand verletzt worden und auch kein Stoff ausgetreten.

Frachter hängt fest

Zunächst sei erfolglos versucht worden, das Gewicht des Motorschiffs durch Umpumpen zwischen den Tankkammern zu verlagern. Es sei auch nicht gelungen, den Havaristen mit Unterstützung eines Feuerlöschbootes frei zu schleppen, berichtete die Feuerwehr.

Nach Darstellung der Polizei soll das Schiff noch am Sonntag oder am Montag abgeschleppt werden. Es behindere die Schifffahrt nicht. Die Einfahrt in den Industriehafen Mainz-Mombach ist laut Feuerwehr wegen des Havaristen für die Großschifffahrt jedoch derzeit nicht möglich.