Nur 3,2 Prozent E-Autos Benziner, Diesel oder doch Elektro: Was fährt RLP? Michael Illjes 07.12.2025, 07:00 Uhr

In Rheinland-Pfalz sind die Straßen nur selten leer. Die Pkw-Dichte wird bundesweit lediglich im Saarland übertroffen. Laut dem Statistischen Landesamt entfallen auf 1000 Einwohner ganze 641 Pkw.

Nach aktuellen EU-Regelungen werden ab 2035 keine neuen Verbrenner mehr zugelassen. Davon ist in Rheinland-Pfalz bisher wenig zu spüren, nur etwa 3,2 Prozent aller Wagen sind Elektroautos. Wir haben uns gefragt, was die RLPler stattdessen fahren.

Rheinland-Pfalz ist ein Land der Autofahrer. Die Landschaft ist geprägt von Mittelgebirgen, Wäldern und Weinanbaugebieten – eben viel Fläche. Der Weg zur Arbeit mit Bus oder Bahn ist in vielen Gebieten mehr als beschwerlich, daher besitzen im Schnitt zwei von drei Einwohnern ein Auto.







