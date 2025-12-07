Benziner, Diesel oder doch Elektro: Was fährt RLP?

Nach aktuellen EU-Regelungen werden ab 2035 keine neuen Verbrenner mehr zugelassen. Davon ist in Rheinland-Pfalz bisher wenig zu spüren, nur etwa 3,2 Prozent aller Wagen sind Elektroautos. Wir haben uns gefragt, was die RLPler stattdessen fahren.
Rheinland-Pfalz ist ein Land der Autofahrer. Die Landschaft ist geprägt von Mittelgebirgen, Wäldern und Weinanbaugebieten – eben viel Fläche. Der Weg zur Arbeit mit Bus oder Bahn ist in vielen Gebieten mehr als beschwerlich, daher besitzen im Schnitt zwei von drei Einwohnern ein Auto.