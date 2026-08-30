Ludwigshafen
Täter schlitzt Cabriodach auf – und kippt Säure in den Wagen
Polizei - Symbolbild
Die Polizei sperrte sicherheitshalber den Gehweg ab. (Symbolbild)
Bernd Weißbrod. DPA

Als die Polizei an dem Wagen ankommt, steigt den Beamten ein beißender Gestank in die Nase. Was für eine Flüssigkeit war es? Die Feuerwehr hat eine Vermutung.

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Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein Unbekannter hat in Ludwigshafen das Dach eines geparkten Cabrios aufgeschlitzt und Säure ins Innere des Wagens gegossen. Als die Polizei am Samstag an dem Wagen ankam, war einem Sprecher zufolge «ein sehr strenger Geruch» wahrzunehmen. Es waren laut einer Mitteilung auch Feuerwehrleute vor Ort, die eine Vermutung hatten, was für eine Flüssigkeit es war: Buttersäure. Der Gestank des Stoffs erinnert an Erbrochenes oder ranzige Butter.

Während die Beamten die Anzeige aufnahmen, sperrten sie den Gehweg ab, bis klar war, dass für die Umwelt keine Gefahr bestand. Was hinter der Tat steckt, war unklar. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:260830-930-605526/1

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