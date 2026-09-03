Weilerbach (dpa/lrs) – Ein Mann hat in Weilerbach im Landkreis Kaiserslautern einen Discounter überfallen. Er bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer schwarzen, augenscheinlichen Schusswaffe und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen, wie die Polizei mitteilte. Der Täter trug ein weißes Tuch vor dem Gesicht. Er flüchtete mit einem hohen dreistelligen Bargeldbetrag auf einem E-Bike in Richtung Rodenbach. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei ermittelt.
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