Überfall auf Discounter
Täter flüchtet mit E-Bike nach Raub – Polizei sucht Hinweise
Polizei
Der Mann mit einer Schusswaffe erbeutete Bargeld. (Symbolbild)
Jens Büttner. DPA

Mit einem weißen Tuch maskiert und einer schwarzen Waffe bedroht der Täter eine Kassiererin. Die Fahndung nach dem flüchtigen Mann läuft, Hinweise nimmt die Polizei entgegen.

Weilerbach (dpa/lrs) – Ein Mann hat in Weilerbach im Landkreis Kaiserslautern einen Discounter überfallen. Er bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer schwarzen, augenscheinlichen Schusswaffe und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen, wie die Polizei mitteilte. Der Täter trug ein weißes Tuch vor dem Gesicht. Er flüchtete mit einem hohen dreistelligen Bargeldbetrag auf einem E-Bike in Richtung Rodenbach. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:260903-930-626805/1

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