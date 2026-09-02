Die Krankenhausreform in RLP
Operation Klinikumbau ist angelaufen
Spezialisierung ist das Schlüsselwort der Krankenhausreform: Bestimmte Leistungen, komplizierte Operationen etwa, sollen nicht m
Spezialisierung ist das Schlüsselwort der Krankenhausreform: Bestimmte Leistungen, komplizierte Operationen etwa, sollen nicht mehr flächendeckend angeboten werden, sondern nur an ausgewählten Kliniken.
Bodo Schackow. picture alliance/dpa

Als eines der ersten Länder macht Rheinland-Pfalz Ernst mit der Umsetzung der Krankenhausreform und nimmt Veränderungen an der Kliniklandschaft vor. Nachbesserungsbedarf hat das Ministerium schon eingepreist. Ob die Operation gelingt?  

Lesezeit 4 Minuten
Die Katze ist aus dem Sack: Seit Dienstag wissen alle 74 rheinland-pfälzischen Krankenhäuser, verteilt auf 97 Standorte, welche künftige Rolle in der Kliniklandschaft ihnen das Gesundheitsministerium in Mainz ab 1. Januar 2027 zuweist. Darunter auch die sieben Einrichtungen, die als Regiokliniken in strukturschwachen Gebieten die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung sicherstellen sollen.
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