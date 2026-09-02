Zur Koblenzer Museumsnacht
Toni Neumann: Die Kunst, zu zeigen, was niemand sieht
Ein Querschnitt durch das Bildarchiv Toni Neumanns ist zur Museumsnacht in den Räumen des Kreatops in Koblenz zu sehen. Zu den a
Ein Querschnitt durch das Bildarchiv Toni Neumanns ist zur Museumsnacht in den Räumen des Kreatops in Koblenz zu sehen. Zu den absoluten Hinguckern der Ausstellung gehören dabei zweifellos seine „Iris“-Fotos.
Toni Neumann

Ob wilde Partyszene oder intimes Studioporträt: Toni Neumann ist als Fotograf auf der Suche nach dem Echten, wagt dafür auch den Blick hinter die Fassade. Was seine Bilder (sonst noch) besonders macht, zeigt das Kreatop nun in einer Ausstellung.

Lesezeit 3 Minuten
21 Gramm – so ein popkulturell verbreiteter Mythos – beträgt das Gewicht der menschlichen Seele. Und es scheint durchaus kohärent, dass Toni Neumann gerade diese Zahl als tätowiertes Motiv auf seinem „Auslösefinger“ trägt: Der Koblenzer Fotograf porträtiert Menschen in seinen Bildern nicht als Fassade, sondern ergründet in ihnen Schönheit und Schmerz, ...
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