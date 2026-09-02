Drei Atomschutzbunker an einem Tag: Diese seltenen Einblicke bekommen Teilnehmende wieder bei der „Eifel-Bunker-Tour“ im September und Oktober. Das erwartet Interessierte.
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Viele Jahrgänge haben ihn noch hautnah miterlebt: den Kalten Krieg. Wer ein Gefühl dafür bekommen möchte, wie es damals zuging, ist bei der „Eifel-Bunker-Tour“ genau richtig. An vier Terminen im September und Oktober begeben sich die Gästeführer gemeinsam mit den Besuchern auf eine Zeitreise, bei der Teilnehmer Einblicke in drei Atomschutzbunker aus der Zeit des Kalten Krieges bekommen.