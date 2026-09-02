Geschichte hautnah erleben
Aktuell wie eh und je: die Eifel-Bunker-Tour
Alle Schotten dicht: 25 Tonnen schwere Rolltore sichern den Zugangsbereich des Regierungsbunkers in Bad Neuenahr-Ahrweiler vor N
Alle Schotten dicht: 25 Tonnen schwere Rolltore sichern den Zugangsbereich des Regierungsbunkers in Bad Neuenahr-Ahrweiler vor Nuklearschlägen.
Jörg Diester/Bunker-Dokumentationsstätten, Marienthal

Drei Atomschutzbunker an einem Tag: Diese seltenen Einblicke bekommen Teilnehmende wieder bei der „Eifel-Bunker-Tour“ im September und Oktober. Das erwartet Interessierte.

Lesezeit 2 Minuten
Viele Jahrgänge haben ihn noch hautnah miterlebt: den Kalten Krieg. Wer ein Gefühl dafür bekommen möchte, wie es damals zuging, ist bei der „Eifel-Bunker-Tour“ genau richtig. An vier Terminen im September und Oktober begeben sich die Gästeführer gemeinsam mit den Besuchern auf eine Zeitreise, bei der Teilnehmer Einblicke in drei Atomschutzbunker aus der Zeit des Kalten Krieges bekommen.
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