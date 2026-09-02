Die private Handynutzung ist an Schulen in Rheinland-Pfalz bald tabu – das finden längst nicht alle gut. Die Landesschülervertretung richtet sich nun in einem offenen Brief an das Bildungsministerium. Die Forderungen sind klar. Die Kritik ist scharf.
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Verspieltes Vertrauen und Unmut: Die Landesschülervertretung Rheinland-Pfalz (LSV RLP) zeigt sich wenig begeistert, wenn es um das Verbot der privaten Handynutzung an den Schulen des Landes geht. Das zumindest geht aus einem offenen Brief hervor. Adressiert ist dieser Brief nach Mainz: Die Schülerinnen und Schüler richten sich an die neue Landesbildungsministerin Ute Eiling-Hütig (CDU) und an die Verantwortlichen im rheinland-pfälzischen ...