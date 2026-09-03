Niedrigwasser im Mittelrhein 
Fahrrinnenvertiefung: Um diese Engstellen geht es genau
Bei Oberwesel liegen gleich zwei Engstellen in der Fahrrinne, die im Zuge des Projekts „Abladeoptimierung der Fahrinnen Mittelrh
Bei Oberwesel liegen gleich zwei Engstellen in der Fahrrinne, die im Zuge des Projekts „Abladeoptimierung der Fahrinnen Mittelrhein“ vertieft werden sollen.
Thomas Frey/dpa

Die jüngsten Niedrigwasser-Rekorde auf dem Rhein haben die Wirtschaft belastet. Schiffe konnten weniger Ladung transportieren. Die geplante Fahrrinnenvertiefung im Mittelrhein scheint dringlicher denn je. Projektleiter Mathias Münch im Interview.

Lesezeit 8 Minuten
Auch wenn es zuletzt kräftig geregnet hat: Das Niedrigwasser im Rhein ist noch nicht überwunden. Die jüngsten historischen Tiefstände haben die Rufe nach einer Fahrrinnenvertiefung im Mittelrhein wieder lauter werden lassen. Unsere Zeitung hat mit Mathias Münch vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein über die geplante Vertiefung zwischen St.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzUmwelt

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten