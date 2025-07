Ein brisantes Sicherungsverfahren ist am Koblenzer Landgericht angelaufen. Einem 46-jährigen Syrer wird vorgeworfen, den öffentlichen Frieden gestört und Menschen mit Mord oder Totschlag gedroht zu haben. Dies soll in Form von E-Mails geschehen sein, die er an etliche Behörden und unterschiedlichste Empfänger weltweit versendet hat. Darin habe der 46-Jährige seine Abscheu gegenüber der Bundesrepublik zum Ausdruck gebracht.

Der Syrer soll die Mails jedoch im Zustand aufgehobener Schuldfähigkeit verschickt haben: Bei dem Beschuldigten soll laut Meinung einiger Ärzte eine paranoide Schizophrenie vorliegen. Während des Sicherungsverfahrens in Koblenz wird also die Frage im Raum stehen, ob die Voraussetzungen für eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus vorliegen. In Sicherungsverfahren gibt es keine Anklage und somit auch keinen Angeklagten. Stattdessen spricht man von einem Beschuldigten.

Widerliche Hetze

Der Syrer ist derzeit bereits in einer Klinik untergebracht. Im Fokus des Verfahrens steht eine Mail, die der Mann im Januar an über 100 Empfänger geschickt hatte, darunter die Staatsanwaltschaft Koblenz, das Koblenzer Amtsgericht und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. In der Anrede tituliert er die Adressaten als „deutsche Tiere“.

Er akzeptiere das deutsche Grundgesetz nicht, weil es Werten seiner Religion – dem Islam – widerspreche, schreibt der 46-Jährige. Deutsche seien auch deshalb Tiere, weil sie Schwein äßen und Alkohol tränken. Auch homosexuelle und transsexuelle Menschen akzeptiere er nicht – diese müssten verbrannt werden. Und: Sollte die deutsche Verfassung nicht abgeschafft und der Islam als die eine Wahrheit und der eine Richtwert akzeptiert werden, so wolle er Deutsche töten.

Magdeburg-Attentat verherrlicht?

In einer weiteren Mail soll der Beschuldigte den Attentäter von Magdeburg heroisiert haben. In der Nachricht soll Taleb A., der im Dezember 2024 auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt bei einem Autoanschlag sechs Menschen getötet und Hunderte weitere verletzt hatte, als „Engel“ beschrieben worden sein.

Der Syrer hat am Landgericht gestanden, die Mails verfasst zu haben: „Euer Ehren, ich bin schwer psychisch krank“, sagte er. Er habe zwei Selbstmordversuche hinter sich. „Als ich diese E-Mail geschrieben habe, war ich unter Frustration, Depression und Burnout.“ Er habe einfach „irgendwas geschrieben“ – als eine Art „Hilfeschrei“. Der 46-Jährige erklärte: „Ich bin bereit, auf den Boden meinen Kopf zu stellen – und jeden Schuh von jedem Deutschen zu küssen als Entschuldigung für diese E-Mail.“

Hört der 46-Jährige Stimmen?

Der Beschuldigte gab an, dass er seit einigen Jahren eine Stimme im Kopf höre. Diese sage ihm, dass er die Welt ändern solle – durch E-Mails. Gewaltandrohungen erlaube die Stimme, Gewaltanwendung nicht. In der psychiatrischen Klinik bekommt der 46-Jährige derzeit Medikamente. Seitdem sei die Stimme weg, sagte der 46-Jährige. Auch habe er nicht länger das Gefühl, dass „Freimaurer“ ihn verfolgten.

Bemerkenswert: Einer psychiatrischen Gutachterin soll der Mann vor einigen Monaten noch gesagt haben, dass er gar nicht krank sei. Und, dass er die Mail damals verfasst habe, um gefährlich zu wirken. Zu Ärzten soll der 46-Jährige offenbar gesagt haben, dass er Deutsche umbringen wolle.

„Ich habe da ein Gefahrenpotenzial sehr früh drin gesehen.“

Der Sozialbetreuer des Beschuldigten über den Syrer

Der 46-Jährige hatte zuletzt in einer Obdachlosenunterkunft im Raum Koblenz gewohnt. Er war eigenen Aussagen zufolge 2016 als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Der Mann spricht drei Sprachen, ist gebildet.

Der Sozialbetreuer des 46-Jährigen sagte als Zeuge, dass er sich schon vor der Drohmail von Januar warnend an Behörden gewandt habe. „Ich habe da ein Gefahrenpotenzial sehr früh drin gesehen“, sagte der Sozialarbeiter über den Syrer. Seine Warnungen habe damals indes niemand ernst genommen. Bis zum Anschlag von Magdeburg – danach habe er über Monate mit dem Verfassungsschutz in Kontakt gestanden, sagte der Sozialarbeiter. Es sind weitere Verhandlungstage anberaumt.