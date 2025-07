Wer derzeit in Rheinland-Pfalz an Weinbergen vorbeikommt, sieht üppiges Laub und schon viele Trauben. Es sieht ganz gut aus für die Winzer, die aber weiter auf stabiles Wetter hoffen. Und: Bald fällt der Startschuss für den Federweißen im Land.

In den rheinland-pfälzischen Weinanbaugebieten herrscht derzeit ein gewisser Optimismus vor, was die Entwicklung des aktuellen Jahrgangs angeht. „Guter Behang, kein Frost, nach einem trockenen und heißen Frühsommer jetzt Regen zur rechten Zeit – es sieht für den Moment gut aus“, sagt Knut Schubert, Geschäftsführer des Weinbauverbandes Ahr.

Ähnliche Signale kommen von der Nahe: „Die Rebstöcke sind gut versorgt, die Temperaturen stimmen auch“, ergänzt Harald Sperling vom dortigen Weinbauverband. Bleibt es weiter so, könnte schon Ende August Federweißer oder Federroter geerntet und abgefüllt werden – das prickelnde, noch gärend verkaufte Getränk aus Traubenmost ist stets der süße Vorbote des neuen Jahrgangs und in Rheinland-Pfalz überaus beliebt.

In ganz Wein-Deutschland seien die Aussichten auf die Lese 2025 „prächtig“, meint Ernst Büscher, Sprecher des Deutschen Weininstituts (DWI) im rheinhessischen Bodenheim: „Die Weinberge in den 13 deutschen Weinbaugebieten präsentieren sich derzeit gesund und für den aktuellen Zeitpunkt gut entwickelt.“ Bis auf vereinzelte, lokal begrenzte Hagelunwetter seien die Reben in diesem Jahr von größeren witterungsbedingten Schäden verschont geblieben, sagt Büscher. Die Rekordtemperaturen Anfang Juli hätten auch kaum zu Sonnenbrand an den Trauben geführt.

Federweißer ist ein aus weißen Rebsorten gepresster Traubenmost, bei dem die Gärung noch nicht abgeschlossen ist. Er hat meist einen niedrigeren Alkoholgehalt und schmeckt leicht prickelnd.

Wie immer heißt es nun: Hoffen auf weiterhin gutes Wetter für die Endreife. Knut Schubert wünscht sich „stabiles Hochdruckwetter, möglichst nicht zu heiß, damit wir es nicht noch mit Sonnenbrand auf den Trauben zu tun bekommen“. Sollte es so kommen, könnten die Winzerinnen und Winzer nach einem sehr schwierigen Jahr 2024 wieder einmal ein besseres Jahr erleben. Das bedeutet unter anderem, dass der Aufwand für den Pflanzenschutz, etwa Spritz-Vorsorge vor Pilzkrankheiten, geringer ausfällt, was nicht nur eine Kostenfrage ist.

Um Fäulnis vorzubeugen, heißt es derzeit in vielen Wingerten: Entblättern, was das Zeug hält, um so dem stellenweise üppigen Blattwachstum Einhalt zu gebieten und für eine Durchlüftung der Traubenzone zu sorgen, ohne die empfindlichen Beeren allzusehr der Sonne auszusetzen. Insgesamt, so Schubert, sehe es an der Ahr tendenziell nach einer eher frühen Ernte aus – und eben nach Federweißem und dem im Ahrtal besonders verbreiteten Federrotem Ende August/Anfang September. Über Menge und Güte des Jahrgangs lässt sich freilich noch nichts Zuverlässiges sagen.

Oder, wie es Harald Sperling von der Nahe ausdrückt: „Man darf den Tag einfach nicht vor dem Abend loben.“ Auch in seiner Region deute vieles auf einen frühen Herbst hin, also auf eine Hauptlese ab Mitte September, „Fedi“-Ernte schon früher. Spätestens seit dem auch an der Nahe witterungstechnisch komplizierten Jahr 2024 ist Sperrling mit generellen Prognosen vorsichtig: „Wir haben letztes Jahr auch gesehen, dass die Lage lokal einfach sehr unterschiedlich sein kann, nicht nur, was Frost angeht, sondern auch beim Niederschlag.“ Also: Unterschiede tun sich mitunter von Lage zu Lage auf.