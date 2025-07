Die Telefonseelsorge Mittelrhein mit Sitz in Koblenz hat ihren Dienst vorübergehend eingestellt. Das bestätigen unserer Zeitung die drei Träger – das Bistum Trier, der Evangelische Kirchenkreis Koblenz sowie der Verein Telefonseelsorge Mittelrhein – auf Anfrage. Als Grund nennen die Träger fehlende hauptamtliche Kräfte, die die Arbeit der Ehrenamtlichen am Telefon begleiten. Hinter den Kulissen rumort es. Ehrenamtliche Mitarbeiter wünschen sich eine Aussprache.

Die Seelsorgedienste am Telefon sowie via E-Mail werden bei der Telefonseelsorge (TS) Mittelrhein in der Regel von Ehrenamtlern übernommen, wie das Bistum Trier erklärt. In der Koblenzer Dienststelle sind demnach etwa 60 Ehrenamtliche im Einsatz, um die Erreichbarkeit der Hotline sieben Tage die Woche rund um die Uhr zu gewährleisten. Ungefähr 10.000 Anrufe im Jahr werden laut Bistum entgegengenommen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter würden in einer 120-stündigen Ausbildung vorab auf die Aufgabe vorbereitet.

In E-Mail über vorübergehende Schließung informiert

In einer E-Mail an die Ehrenamtler vom 7. Juli, die unserer Zeitung vorliegt, teilen die drei Träger ihre Entscheidung über eine temporäre Schließung mit. „Nach intensiver Prüfung aller Alternativen“ sowie in Abstimmung mit der Telefonseelsorge Deutschland hätten die Träger „die schwierige Entscheidung getroffen, unsere Dienststelle vorübergehend (für voraussichtlich drei Monate) zu beurlauben“, heißt es in dem Schreiben an die Mitglieder. Dieser Schritt falle den Trägern nicht leicht.

„Wir sehen uns jedoch in der Verantwortung, für Sie und Ihren wertvollen Dienst verlässliche und tragfähige Rahmenbedingungen zu schaffen“, schreiben die Träger, und weiter: „Bis zum Dienstantritt der neuen Leitung können wir die organisatorischen und fachlichen Anforderungen nicht in der Qualität gewährleisten, die wir Ihnen und Ihrer wichtigen Arbeit schulden.“

Anrufer werden an andere Telefonseelsorgestellen weitergeleitet

Wie in der E-Mail angekündigt, ruht der Dienst der TS nun seit Freitag, 11. Juli, für voraussichtlich etwa drei Monate. Das bestätigen die drei Träger unserer Zeitung auf Anfrage. Die Schließung dauere aller Voraussicht nach bis zum 1. Oktober. Die gute Nachricht: Verzweifelte und ratsuchende Menschen sollen in dieser Zeit nicht allein gelassen werden. Eingehende Anrufe und E-Mails würden in der dreimonatigen Auszeit an benachbarte Telefonseelsorgestellen weitergeleitet und dort beantwortet, teilt die Stabsstelle Kommunikation des Bischöflichen Generalvikariats Trier im Namen aller Träger mit.

Ähnlich wie in der E-Mail an die Ehrenamtlichen, schildert das Bistum die Lage bei der TS Mittelrhein wie folgt: „Die fachliche und kontinuierliche Begleitung der Ehrenamtlichen, die vornehmlich den Dienst am Telefon und in der Mail-Beratung übernehmen, ist momentan aufgrund fehlender hauptamtlicher Mitarbeitenden von katholischer wie evangelischer Seite nicht gewährleistet.“ Jedoch sei eine beständige Begleitung „zur Qualitätssicherung dieses hochprofessionellen Angebots in solch einem sensiblen Feld und für die Sicherheit sowie Selbstfürsorge der Ehrenamtlichen unabdingbar“. In den vergangenen Wochen hätten zudem einige organisatorische Abläufe in der Dienststelle nicht gewährleistet werden können.

Neue katholische Leitung soll Mitte September beginnen

Ab dem 15. September werde eine neue katholische hauptamtliche Leiterin ihren Dienst in der ökumenischen Telefonseelsorge Mittelrhein aufnehmen. Auch eine Wiederbesetzung von evangelischer Seite sei geplant und bereits beschlossen – „genauere Informationen können wir Ihnen derzeit noch nicht mitteilen“, schreibt das Bistum im Namen der Träger.

Nach Informationen unserer Zeitung fehlt der TS Mittelrhein – mit Unterbrechung – bereits seit Monaten eine hauptamtliche Steuerung, sowohl seitens des Bistums Trier als auch seitens des Evangelischen Kirchenkreises Koblenz. Warum erfolgt also erst jetzt die Schließung? „Die Leitungsstellen waren immer besetzt, aber eine hauptamtliche Begleitung in einem kontinuierlichen Umfang war nicht zu jeder Zeit möglich“, teilt das Bistum Trier mit. Eine begrenzte Zeit habe der Telefondienst dennoch aufrechterhalten werden können.

„Was ich so heraushöre, sind wir alle schockiert, dass die Dienststelle geschlossen wurde und wir da nicht umfassend informiert wurden.“

Persönlicher Eindruck eines Mitglieds der Telefonseelsorge

Die Schließung der Telefonseelsorge sei „aus dem Nichts“ gekommen, wie ein Mitglied des Vereins Telefonseelsorge Mittelrhein unserer Zeitung schildert. Die Person möchte nicht namentlich genannt werden, ihr Name ist unserer Redaktion aber bekannt. „Was ich so heraushöre, sind wir alle schockiert, dass die Dienststelle geschlossen wurde und wir da nicht umfassend informiert wurden“, berichtet das Vereinsmitglied über den Austausch mit weiteren Ehrenamtlern.

Auch ohne hauptamtliche Leitung, so das Mitglied, sei der Dienst am Telefon sowie per E-Mail weitergelaufen. Mit mehr als 60 ehrenamtlichen Telefonseelsorgern sei die Dienststelle gut aufgestellt. Eine Verwaltungskraft habe den Dienstplan betreut. Professionelle Supervisionen für die Ehrenamtlichen, um die Gespräche am Telefon reflektieren zu können, hätten weiter stattgefunden.

Drohen Anrufern nun längere Wartezeiten?

Die Telefonseelsorge drei Monate zu schließen, gehe zulasten der Anrufer. „Das verträgt sich meiner Meinung nach nicht mit unserem Auftrag und der Gemeinnützigkeit“, sagt das Vereinsmitglied und verweist auf die Vereinssatzung. Zweck des Vereins Telefonseelsorge Mittelrhein ist es danach, „ratsuchenden, einsamen, hilflosen und verzweifelten Menschen durch Beratung und Seelsorge Hilfe anzubieten“. Auch Spenden dürfe der gemeinnützige Verein annehmen, doch nun gehe drei Monate lang niemand ans Telefon.

Selbst wenn andere Telefonseelsorge-Dienststellen Anrufe und E-Mails entgegennehmen, befürchtet das Vereinsmitglied zudem längere Wartezeiten für Hilfesuchende: „Es gibt immer viel mehr Anrufer, als wir annehmen können.“

Träger bieten Treffen als Videokonferenz an

Inwiefern sich durch die Weiterleitung von Anrufen und Mails an benachbarte Telefonseelsorgestellen Wartezeiten ändern werden, „können wir nicht beurteilen“, schreibt das Bistum Trier auf Anfrage im Namen der Träger. Über eine konstante Begleitung der Ehrenamtlichen zur Qualitätssicherung des Angebots werde dem Vereinszweck entsprochen. Zudem bestünden nach „Rücksprache mit der zuständigen Finanzverwaltung“ keine rechtlichen Bedenken, auch während der temporären Schließung Spenden für die TS Mittelrhein entgegenzunehmen.

Ehrenamtliche Mitarbeiter wünschen sich, die Situation in der Telefonseelsorge bei einer Mitgliederversammlung in Präsenz zu besprechen. Entsprechende Informationen liegen unserer Zeitung vor. Seitens der Träger wurde den Ehrenamtlichen bislang ein digitales Treffen via Videokonferenz angeboten, „um Ihnen die Gelegenheit zu geben, über diese schwierige Entscheidung oder andere wichtige Themen mit uns zu sprechen“, heißt es in der E-Mail der Träger vom 7. Juli. Der genaue Termin, so das Bistum, werde in Kürze bekannt gegeben.

Unterschiedliche Auffassungen mit Blick auf außerordentliche Sitzung

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung würde dagegen laut Bistum in Präsenz stattfinden. Aber: „Ein hierfür erforderlicher Antrag ist beim Vorstand noch nicht eingegangen“, erklärt das Bistum stellvertretend. Ein Vereinsmitglied zweifelt unserer Zeitung gegenüber an, dass es für eine außerordentliche Mitgliederversammlung zwangsläufig eines Antrags bedarf. Eine solche kann laut Vereinssatzung von einem Drittel der Mitglieder zwar schriftlich vom Vorstand verlangt werden – sie kann aber auch einberufen werden, „wenn das Interesse es erfordert“.

Unserer Zeitung liegt inzwischen ein Schreiben vor, in dem ein Antrag auf eine außerordentliche Mitgliederversammlung gestellt wird. Mehr als ein Drittel der Vereinsmitglieder hat sich laut diesem Schreiben für eine außerordentliche Mitgliederversammlung ausgesprochen. Die Absender bitten den Vereinsvorstand darum, auch Vertreter der kirchlichen Träger dazu zu bitten. Als Gründe für den Antrag werden unter anderem die Schließung der Dienststelle „ohne Rücksprache mit der Mitgliederschaft“, die Frage nach der Vereinbarkeit der Schließung „mit unserem Gemeinnützigkeitsanspruch“ sowie die „Forderung der zeitnahen Fortsetzung des Telefon- und Maildienstes“ genannt.

„Also für mich ist das etwas total Wertvolles“, sagt das Vereinsmitglied, mit dem unserer Zeitung gesprochen hat, über den Dienst am Telefon. „Und ich glaube, das geht allen Mitarbeitern so, dass das für sie eine total wertvolle Aufgabe ist.“ Aus dem Gespräch lässt sich heraushören, dass das Mitglied sich und die Telefonseelsorge als Ganzes in der Verantwortung sieht, für die Anrufer da zu sein. „Es gibt welche, die rufen jeden Tag an“, sagt das Telefonseelsorge-Mitglied.