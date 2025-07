. Es ist das Horrorszenario für jeden, der wegen eines Unfalls schnellstens ins Krankenhaus muss: Wegen einer Drohne konnte Anfang Mai ein Rettungshubschrauber – an Bord eine schwer verletzte 61-jährige Motorradfahrerin – am Unfallort im Kreis Altenkirchen nicht starten. Ein Rettungswagen musste letztlich kommen, weswegen sich der Transport der Motorradfahrerin in eine Klinik um etwa 20 Minuten verzögerte. Wir haben bei der Polizei nachgefragt, ob es mittlerweile neuste Erkenntnisse gibt und beim Betreiber des Fachportals www.drohnen-camp.de nachgefragt, wie es allgemein um die aktuelle Drohensicherheit steht.

Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Sabrina Herrmann betreibt Francis Markert die Internetseite drohnen-camp.de. Zu Themen wie technischen Know-How rund um Drohnen oder rechtliche Fragen gibt es dort Auskunft – praxisnah, wie er betont. Markert ist ein vom Luftfahrtbundesamt anerkannter Prüfer für verschiedene Fernpilotenzeugnisse, womit er auch den Drohnenführerschein ausstellen kann.

Der Experte ist sich sicher: „Der Vorfall im Kreis Altenkirchen hätte sich so nie ereignen dürfen.“ Auch wenn sich die meisten Drohnenbesitzer in Deutschland an die geltenden Regeln halten würden, zeigt sich an dem Beispiel, dass sich einige Menschen nach einem Drohnenkauf nicht ausreichend mit den Vorschriften auseinandersetzen, sagt der Betreiber der Webpräsenz mit Sitz in Leipzig und fügt hinzu: „Denn es ist glasklar geregelt, dass man zu Einsatzorten von Rettungskräften einen Abstand einhalten muss. Unabhängig von der Gesetzeslage sollte der gesunde Menschenverstand die Schlussfolgerung nahelegen, dass man Unfallorte nicht überfliegt.“

Aber wie kann man solche Vorfälle eigentlich verhindern? Der Experte ist sich sicher: „Vollständig verhindern kann man ein solches Szenario wohl kaum.“ Markert schlägt vor, dass alle Kameradrohnen mit einer Fernidentifizierung ausgestattet sein müssen. Darunter versteht man eine Technologie, mit der im Flug Daten rund um die Drohne ausgestrahlt werden, die Ermittlungsbehörden die Identifikation des Piloten sowie eine Positionsbestimmung ermöglichen. Bisher gibt diese Vorgabe nur für bestimmte Drohnentypen.

Markerts Ziel ist klar: Mit dem Fachportal rund um die Drohne „ wollen wir dazu beitragen, dass der Luftverkehr sicherer wird, indem wir für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Technologie werben“. Wer sich vollumfänglich mit den Drohnenregularien auseinandersetzen will, müsste dafür aber zahlreiche Seiten an Verordnungstexten durchwälzen, betont er: „Wir wollen die Vorschriften praxisnah erklären und damit zeigen, dass sich der Kauf einer Drohne nach wie vor lohnt.“

„Selbst sorgfältigen Drohnenpiloten wird es so schwer gemacht, die Regeln überhaupt zu überblicken.“

Francis Markert, Drohnenexperte des Onlineportals www.drohnen.camp.de

Daher sind allgemeine Verhaltensregeln im Freizeitbereich für Drohnenbesitzer wichtig, betont der Betreiber des Fachportals rund um die Drohne: „Nicht allen ist bewusst, welche Gefahr schon von kleinen Drohnen ausgehen kann. Sei es im Kontext der bemannten Luftfahrt oder eben das Risiko der Verletzung anderer durch einen Absturz.“ Verständnis hat er nicht dafür, dass ein einzelner Drohnennutzer die Branche in Verruf bringt: „Nur wenn man die Bedenken der Gesellschaft ernst nimmt und sich an die Verhaltensregeln hält, kann man erwarten, dass sich eine gesellschaftliche Akzeptanz für das Hobby entwickelt“, stellt der Experte klar.

Einen EU-Drohnenführerschein müssen Drohneninhaber, so Markert, besitzen – Ausnahmen gibt es selten. „Wir beobachten in unserer Beratungspraxis, dass die Regeln wirklich vielschichtig sind und schwer zu durchblicken“, erklärt Markert und fügt hinzu: „So gibt es Regeln auf europäischer Ebene, die Bundesrepublik hat eine Verordnung erlassen, und dann kommen noch unterschiedliche Auslegungen und Sonderregelungen der Bundesländer dazu.“

Komplexes Regelwerk

Er stellt fest: „Selbst sorgfältigen Drohnenpiloten wird es so schwer gemacht, die Regeln überhaupt zu überblicken.“ Und auch nicht jede Regel muss verstanden werden: „So gelten Bundeswasserstraßen wie der Rhein oder die gesamte Ostsee pauschal als Flugverbotszonen, selbst wenn in meinem Überfluggebiet gar kein Schiffverkehr stattfindet. Welche Gefährdung von der Drohne ausgeht, ist kaum zu erklären“, erklärt der Experte, der in puncto Drohnensicherheit nicht nur auf sein eigenes Portal verweist: An staatlichen Informationsangeboten gibt es beispielsweise den Onlineauftritt des Luftfahrtbundesamtes (www.lba.de), die Digitale Plattform Umbemannte Luftfahrt (www.dipul.de) oder die Internetseite der Deutschen Flugsicherung (www.dfs.de).

Der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) teilt auf Anfrage mit, dass sie natürlich jede Initiative, die zur Aufklärung über die Gesetzeslage und mögliche Gefahren rund um den Drohnenbetrieb beiträgt, befürworten. Schließlich würden Unwissenheit und Leichtsinn leider immer wieder zu gefährlichen Situationen am Boden, aber auch in der Luft, betont Sandra Demuth von der Pressestelle des LBM. Sie fügt hinzu: „Allerdings können wir einzelne Angebote kommerzieller Unternehmen nicht prüfen und bewerten. Wir empfehlen daher grundsätzlich, auch die offiziellen Informationsangebote der Behörden und Ministerien zu nutzen.“

Polizei sucht weiter nach dem Drohnenbesitzer

Wie Pressesprecherin Verena Dörfel von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz mitteilt, führten die bisherigen Ermittlungen nicht zur zweifelsfreien Feststellung des Täters. Die Beamten haben seinerzeit eine Strafanzeige wegen Gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr, Behinderung von hilfeleistenden Personen sowie der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs gestellt. Beim Polizeipräsidium Koblenz sind keine weiteren Störungen durch zivile Drohnen bei einer Unfallaufnahme bekannt, weswegen sich bei dem Unfall im Kreis Altenkirchen um einen Einzelfall handelt.