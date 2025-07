Die Moseltalbrücke bei Winningen/Dieblich (Kreis Mayen-Koblenz) gilt als eines der größten Sorgenkinder der Autobahn GmbH in Rheinland-Pfalz. Seit vor zweieinhalb Jahren an der 1972 eröffneten A61-Brücke hoch über der Mosel Risse an den Schweißnähten im Brückenkörper entdeckt wurden, laufen Sanierungsmaßnahmen – und es gelten Verkehrseinschränkungen. Die damit einhergehende zweispurige Baustellenverkehrsführung hat nun Folgen – für den Straßenbelag. Auf der Fahrbahn Richtung Norden (Richtungsfahrbahn Koblenz) sind Schäden in der Asphaltdeckschicht entstanden, die dringend repariert werden müssen. Das bringt zusätzliche Einschränkungen für Autofahrer mit sich – wenn auch nur in wenigen Nächten, wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH mitteilt.

Seit Juni laufen die Instandsetzungsarbeiten auf der Unterseite der anderen Richtungsfahrbahn, also auf der Oberstromseite (zur Ortslage Dieblich hin). „Es sind zwei Fahrgerüste in Betrieb, auf denen die Sanierungsarbeiten an den Hohlsteifen der Fahrbahnplatte durchgeführt werden. Es kommen Schleifwerkzeuge, Strahl- und Schweißgeräte zum Einsatz“, hatte Peter Gilles, Leiter der Abteilung Konstruktiver Ingenieurbau der Niederlassung West, kürzlich in einem Interview mit unserer Zeitung erläutert, als die Baustelle von der Unterstrom- auf die Oberstromseite umzog.

Nun also muss auf der Unterstromseite (zur Winninger Ferieninsel hin) ausgebessert werden. Wie die Autobahn GmbH ankündigt, werden die Instandsetzungsarbeiten an der dortigen Fahrbahn von Montag, 4., bis Samstag, 9. August, im Rahmen von Nachtbaustellen jeweils in der Zeit von circa 18 Uhr des Vorabends bis circa 6 Uhr des Folgetages durchgeführt. „Zur Ausführung der Arbeiten ist im oben genannten Zeitraum in Fahrtrichtung Koblenz die Reduzierung auf einen Fahrstreifen notwendig“, heißt es in der Mitteilung. Und: Die seit Entdeckung der Schäden bestehenden Gewichtsbeschränkungen für den Schwerlastverkehr und die Abstandsregelungen gelten weiter. tim