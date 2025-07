So gut sind die Unis in RLP auf Frühstarter vorbereitet

Abi mit elf Jahren: Eine hochbegabte Schülerin aus dem Raum Bonn, die am Kinder-College in Koblenz Kurse belegte und selbst leitete, hat das kürzlich geschafft: Sie überspringt mehrere Klassenstufen, durchläuft ihre Schulzeit in der Hälfte der regulär bis zum Abitur vorgesehenen Zeit – und hält mit elf Jahren ihr Abiturzeugnis in den Händen. Rein theoretisch könnte sie nun mit ihrem Studium beginnen.

Eine untere Altersgrenze für die reguläre Einschreibung an einer rheinland-pfälzischen Hochschule gibt es nicht, das teilt das Bildungsministerium mit. Doch wie funktioniert das eigentlich – ein Studium im Kindesalter? Unsere Zeitung hat nachgefragt, wie häufig es in Rheinland-Pfalz überhaupt vorkommt, dass minderjährige Studierende im Hörsaal sitzen, und wie die Universitäten des Landes darauf vorbereitet sind.

Regulär studierende Minderjährige sind die Ausnahme

Ein Blick auf die Hochschulen in Rheinland-Pfalz zeigt: Kinder, die ein reguläres Studium beginnen, sind selten – aber es gibt sie. An der WHU – Otto Beisheim School of Management zum Beispiel: An der Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung mit Standorten in Vallendar bei Koblenz und Düsseldorf gab es bereits einen Studierenden unter 16 – vor mehr als zehn Jahren. „Dennoch sind wir auf solche besonderen Situationen vorbereitet“, sagt Vincent Meertens, Programmdirektor Bachelor- und Master-Programme an der WHU.

Maßgeschneiderte Lösungen und eine individuelle Begleitung gibt es für minderjährige Studierende an der WHU. Dazu zählen Mentoring-System mit älteren Kommilitonen, zusätzliche Ansprechpartner und regelmäßige Reflexionsgespräche. „Was wir jedoch nicht tun, ist das Absenken unserer akademischen Standards.“ Leistungsanforderungen, Prüfungsformate und die Qualität der Ausbildung bleiben für sehr junge Studierende unverändert hoch – „denn auch jungen Talenten möchten wir ein Umfeld bieten, das sie fordert und fördert“.

Mit den Eltern zur Immatrikulation

An der Johannes Gutenberg-Universität (JGU) in Mainz finden sich in der Regel nur sehr wenige Minderjährige unter den Immatrikulierten im Fachstudium, wie Petra Giegerich, Leiterin Kommunikation und Presse, mitteilt. Diese können an einer Hand abgezählt werden. „Erfahrungsgemäß erreichen die Neuimmatrikulierten noch während ihres ersten Semesters an der JGU die Volljährigkeit.“ Fast 18 zu sein, reicht aber nicht aus, um sich auf eigene Faust an der Universität einzuschreiben.

Bei der Einschreibung Minderjähriger ins Fachstudium wird durch die Sorgeberechtigten, in der Regel die Eltern, eine sogenannte Generalvollmacht unterschrieben, teilt die Pressestelle der Mainzer Universität mit. Damit können die Studierenden die studienbezogenen Formalia selbstständig regeln.

Der weitaus größte Teil der Minderjährigen, die sich an der JGU immatrikulieren, sind Frühstudierende. Schüler also, die während ihrer Schulzeit ausgewählte Lehrveranstaltungen in einzelnen Fächern besuchen und auch Prüfungen ablegen können – im Wintersemester 2024/25 waren das 20 Minderjährige, teilt die Pressestelle mit. Für die gibt es dann zum Beispiel extra Personen, die sie in den jeweiligen Fächern unterstützen: die Frühstudiumsbeauftragten. Tutoren betreuen die Frühstudierenden gemeinsam als Gruppe und unterstützen sie bei der sozialen und akademischen Integration.

Universitäten des Landes bieten Frühstudium für Schüler an

Gleiches gilt für Frühstudierende an der Universität Koblenz: Hier gibt es Mentoren, also Studierende der entsprechenden Fachbereiche, die zum Beispiel beim Heraussuchen passender Veranstaltungen, bei der Erstellung des Stundenplanes oder bei möglichem Kontakt zu den Lehrenden behilflich sind, teilt Birgit Förg, Referentin für Kommunikation, mit.

An der Hochschule Koblenz gibt es derzeit einen Schüler im Frühstudium. Besonders bedeutsam ist, sagt Jacqueline Bauer von der Pressestelle, dass der Schüler nun Zugang zu Einrichtungen wie dem Start-up-Lab und weiteren Laboren der Hochschule hat. „ Zusätzlich wurde ihm ein Kick-Start-Stipendium bewilligt, das ihn bei der Umsetzung seiner praxisnahen Innovationsidee finanziell unterstützt.“

An der Universität Trier beginnen vor allem Schüler an der Grenze zum 16. Lebensjahr mit einem Frühstudium. Einen Minderjährigen im Fachstudium gab es hier noch nicht. „Uns sind keine Fälle bekannt“, sagt Simon Thijs, Referent für Wissenschaftskommunikation.

„Wir erleben es auch bei sehr jungen Kindern mit mehrfachen und radikalen Klassensprüngen über mehrere Klassenstufen, dass sie sich im sozialen Umfeld, das ihrer kognitiven Reife entspricht, wohler fühlen als unter Gleichaltrigen.“

Helga Thieroff, Leiterin des Kinder-Colleges Koblenz

Dass es sehr selten vorkommt, dass Minderjährige ein reguläres Studium aufnehmen, bestätigt ein Blick in die Studierendenstatistik des Statistischen Landesamts. Die Zahlen stammen vom Wissenschaftsministerium (MWG). Innerhalb der vergangenen fünf Jahre (2020 bis 2024) haben sich in Rheinland-Pfalz insgesamt 394 minderjährige Studierende an einer Universität immatrikuliert. Der Großteil – insgesamt 325 Personen – war zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt.

Ausnahmen gab es zum Beispiel im Jahr 2023: Eine zwölfjährige Person immatrikulierte sich an einer rheinland-pfälzischen Universität. Im selben Jahr schrieben sich zwei 14-Jährige ein, und in vier Fällen waren die Studenten bei ihrer Einschreibung 15. Im Vorjahr, 2022, immatrikulierte sich eine Person im Alter von 13 Jahren, zwei 14-Jährige und fünf 15-Jährige gab es außerdem.

Land legt Wert auf Persönlichkeitsentwicklung Hochbegabter

Haben die Studierenden bei ihrer Einschreibung zum regulären Studium nicht einmal das 16. Lebensjahr erreicht, besteht ein großer Altersunterschied zu den Kommilitonen. Ulrich Gerecke vom Bildungsministerium des Landes sagt, dass es in Rheinland-Pfalz in der Regel kritisch gesehen wird, wenn hochbegabte Schüler deutlich schneller zum Schulabschluss kommen und danach direkt ins Studium einsteigen.

„In der Regel haben diese Schülerinnen und Schüler noch nicht die gleiche Entwicklungsstufe wie ihre älteren Kommilitoninnen und Kommilitonen erreicht. Das erhöht das Risiko für soziale und emotionale Reifeprobleme“, sagt der Ministeriumssprecher. Der soziale Austausch mit Gleichaltrigen sei ein wesentlicher Bestandteil der persönlichen Entwicklung. Deshalb seien in Rheinland-Pfalz mehrere Möglichkeiten der Hochbegabten-Förderung etabliert, die vor allem die Persönlichkeitsentwicklung statt dem schnellstmöglichen Studiumszugang zum Ziel haben.

Helga Thieroff begleitet seit vielen Jahren hochbegabte Kinder und Jugendliche während der Schulzeit und des Studiums. Sie leitet das Kinder-College in Koblenz, eine außerschulische Fördereinrichtung für begabte Kinder und Jugendliche aus Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen und dem deutschsprachigen Belgien. „Unserer Erfahrung nach gibt es bei der Integration in das Studiengeschehen und auch bei der sozialen Integration trotz des oft erheblichen Altersunterschieds keine nennenswerten Probleme.“

Ganz im Gegenteil: Der Altersunterschied fällt oft gar nicht auf, sagt sie. „Wir erleben es auch bei sehr jungen Kindern mit mehrfachen und radikalen Klassensprüngen über mehrere Klassenstufen, dass sie sich im sozialen Umfeld, das ihrer kognitiven Reife entspricht, wohler fühlen als unter Gleichaltrigen.“