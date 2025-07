Gute Ernteerträge, schlechte Erlöse vor allem beim Getreide und verbesserungswürdige Rahmenbedingungen: Präsident Marco Weber nutzte die jährliche „Erntepressekonferenz“ des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau in Antweiler (Kreis Ahrweiler), um nach dem Blick auf Wetter, Wachstum und Wirtschaftlichkeit vor allem die agrarpolitischen Forderung der Interessenvertretung von rund 16.000 Mitgliedern in den 14 nördlichen Landkreisen von Rheinland-Pfalz hervorzuheben.

Im vergangenen Jahr hätten die Bauern mit ihren „Protesten auf den Straßen einige Teilerfolge geholt“, stellte Weber, Landwirt mit Ackerbau- und Viehbetrieb in Lissendorf sowie FDP-Landtagsabgeordneter, fest. Die Agrardieselrückvergütung werde ab 2026 wieder eingeführt. „Damit hat die Regierung ihren Bauern die Position gegenüber anderen EU-Staaten gestärkt.“

i Auf den Feldern in der Ahraue zwischen Bad Bodendorf und Heppingen läuft die Getreideernte. Foto: Frank Bugge Frank Bugge

Große Sorge bereite die geplante Anhebung des Mindestlohns bis 2027. Gerade für Sonderkulturbetriebe im Steillagen-Weinbau in den Weingebieten Mittelrhein, Ahr, Mosel und Nahe sowie dem Obst- oder Gemüsebau wie etwa in Grafschaft (Kreis Ahrweiler) sei die saisonale Handarbeit unverzichtbar. “Wir wollen ja anständig bezahlen. Es handelt sich aber um befristete Saisonverträge.“ Angesichts deutlich niedrigerer Mindestlöhne in anderen EU-Ländern fordert der BWV eine differenzierte Lösung. Der Verband werde „an der Politik dranbleiben, keine Ruhe geben und die Probleme deutlich machen“, kündigte Weber an. Denn schließlich werde diese Frage „über das Wohl und Weh vieler Familienbetriebe entscheiden“.

Er wolle ja „kein Jammerpräsident sein“, sagte Weber. Aber angesichts der EU-Pläne müsse er warnen. Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) stelle mit Milliardenbeträgen einen zentralen Pfeiler der landwirtschaftlichen Förderung dar. Eine Reduzierung nach 2027 würde ländliche Räume destabilisieren. Planungssicherheit sei dringend notwendig, um Investitionen und junge Betriebsnachfolger zu sichern. Daher sei ein festes Agrarbudget der EU notwendig.