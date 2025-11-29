Plötzlich fliegen weniger Geldautomaten in die Luft 

In Rheinland-Pfalz sind die Zahlen der Geldautomatensprengungen in diesem Jahr drastisch eingebrochen. Was sind die Gründe dafür – und wo sind die Kriminellen hin?
Lesezeit 2 Minuten
Rheinland-Pfalz. Sind die Geldautomaten plötzlich besser geschützt? Liegt weniger Bargeld darin? Oder haben sich die Täter einfach ein neues Betätigungsfeld gesucht?Die Wahrheit dürfte irgendwo dazwischen liegen. Doch die Zahlen sprechen eine klare Sprache: In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Geldautomatensprengungen weiter drastisch gesunken – und wenn gerade erst bislang unbekannte Täter in Ingelheim haben.