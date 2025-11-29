Sprengungen auf Tiefstand Plötzlich fliegen weniger Geldautomaten in die Luft Rolf Seydewitz 29.11.2025, 07:00 Uhr

i Wenn ein Geldautomat in die Luft gejagt wird, ist auch der Schaden, der durch die Sprengung an sich entsteht, oft hoch. Bislang hat es 2025 in Rheinland-Pfalz deutlich weniger Sprenungen gegeben als in den Vorjahren. Markus Klümper. picture alliance/dpa

In Rheinland-Pfalz sind die Zahlen der Geldautomatensprengungen in diesem Jahr drastisch eingebrochen. Was sind die Gründe dafür – und wo sind die Kriminellen hin?

Rheinland-Pfalz. Sind die Geldautomaten plötzlich besser geschützt? Liegt weniger Bargeld darin? Oder haben sich die Täter einfach ein neues Betätigungsfeld gesucht?Die Wahrheit dürfte irgendwo dazwischen liegen. Doch die Zahlen sprechen eine klare Sprache: In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Geldautomatensprengungen weiter drastisch gesunken – und wenn gerade erst bislang unbekannte Täter in Ingelheim haben.







