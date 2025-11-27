Geburtstermin im Januar Bundesministerin Verena Hubertz kündigt Baby-Pause an Sebastian Stein 27.11.2025, 20:00 Uhr

i Diese Woche sprach Verena Hubertz noch während der Haushaltsdebatte im Deutschen Bundestag. Markus Lenhardt/dpa

Vor drei Monaten machte Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) ihre Schwangerschaft öffentlich. Nun geht die Triererin in Mutterschutz. Wie ihre Vertretung geregelt ist und wohin sie ihr Baby nach der Geburt nicht mitnehmen will.

Am vergangenen Wochenende besuchte Verena Hubertz noch den Landesparteitag der rheinland-pfälzischen SPD in Mainz. Dieser Tage sitzt die Bundesbauministerin zum vorerst letzten Mal im Deutschen Bundestag. Ab kommender Woche ist erst einmal Schluss mit Reisen und Terminen für die Trierer Ministerin.







Artikel teilen

Artikel teilen