Prozessauftakt am Landgericht Mutmaßliche Drogenbande aus JVA Diez angeklagt Johannes Mario Löhr 28.11.2025, 06:00 Uhr

i Der Haupteingang zur Justizvollzugsanstalt Diez: In der JVA soll mutmaßlich zwischen 2012 und 2016 eine Drogenbande aktiv gewesen sein. Am Koblenzer Landgericht ist nun gegen sechs Männer ein Prozess angelaufen. Thomas Frey/dpa

Eine Gruppe von Männern soll mutmaßlich zwischen 2012 und 2016 innerhalb der JVA Diez als Drogenbande aktiv gewesen sein. Diese Vorwürfe beschäftigen nun das Koblenzer Landgericht. Details und Hintergründe.

Ein Verfahren um mutmaßliche kriminelle Machenschaften innerhalb der JVA Diez in der Vergangenheit ist jetzt am Landgericht Koblenz angelaufen. Angeklagt sind laut Medienmitteilung des Gerichts sechs Männer, denen von der Staatsanwaltschaft die Bildung einer kriminellen Vereinigung und weitere Betäubungsmittelstraftaten sowie Erpressungs- und Nötigungshandlungen zur Last gelegt werden.







Artikel teilen

Artikel teilen