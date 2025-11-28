„Haben resigniert“: Neuer Brandbrief an Sven Teuber

Die teils erschütternden Vorfälle an Ludwigshafener Schulen sind offenbar keine Ausnahme. In einem neuen Brandbrief an Bildungsminister Sven Teuber (SPD) schreiben Lehrer: Sie seien so belastet, dass sie nicht wüssten, wie lange sie es noch schaffen.
Lesezeit 5 Minuten
Beleidigungen, Bedrohungen, rohe Gewalt, Polizeieinsätze – und zunehmend ein Gefühl der Verzweiflung bis hin zur Ohnmacht bei den Lehrern: Die Karolina-Burger-Realschule plus in Ludwigshafen ist mit ihren schlimmen Zuständen und aufgrund von mindestens einem Brandbrief, der aus dem Lehrerkollegium verschickt wurde, bundesweit in die Schlagzeilen geraten.