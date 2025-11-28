Alarm einer Kreuznacher Schule „Haben resigniert“: Neuer Brandbrief an Sven Teuber Bastian Hauck 28.11.2025, 15:00 Uhr

i An den rheinland-pfälzischen Schulen rumort es. Unserer Zeitung liegt exklusiv eine Überlastungsanzeige der Personalvertretung der Crucenia Realschule plus in Bad Kreuznach vor. Das Schreiben an Bildungsminister Sven Teuber hat es in sich. Cordula Kabasch

Die teils erschütternden Vorfälle an Ludwigshafener Schulen sind offenbar keine Ausnahme. In einem neuen Brandbrief an Bildungsminister Sven Teuber (SPD) schreiben Lehrer: Sie seien so belastet, dass sie nicht wüssten, wie lange sie es noch schaffen.

Beleidigungen, Bedrohungen, rohe Gewalt, Polizeieinsätze – und zunehmend ein Gefühl der Verzweiflung bis hin zur Ohnmacht bei den Lehrern: Die Karolina-Burger-Realschule plus in Ludwigshafen ist mit ihren schlimmen Zuständen und aufgrund von mindestens einem Brandbrief, der aus dem Lehrerkollegium verschickt wurde, bundesweit in die Schlagzeilen geraten.







