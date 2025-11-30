Arbeiten hinter bespuckten Fenstern

In Rheinland-Pfalz leben mehr als 2400 Menschen mit HIV. Viele Schweigen aus Angst, während andere ihre Diagnose nicht kennen. Die Aids-Hilfe kämpft gegen Stigma, Anfeindungen – und dafür, dass ein HIV-Test so normal wird wie ein Zahnarzttermin.
Einmal in der Woche muss Martin Hellwig die Fensterfront der Eingangstür des Vereins Rat und Tat putzen. An solchen Tagen nimmt er einen Lappen und wischt getrocknete Spucke weg, die fadenförmig ihren Weg nach unten sucht. Denn die Aids-Hilfe in Koblenz wird nicht von jedem respektiert.