Aids-Hilfe Koblenz über Stigma Arbeiten hinter bespuckten Fenstern Michael Illjes 30.11.2025, 07:00 Uhr

i Die Rote Schleife steht weltweit für Solidarität mit Menschen mit HIV und an Aids erkrankten Menschen. Am 1. Dezember ist Welt-Aids-Tag, der jährlich vom Gemeinsamen Programm der Vereinten Nationen für HIV/Aids organisiert wird. Arne Dedert. picture alliance/dpa

In Rheinland-Pfalz leben mehr als 2400 Menschen mit HIV. Viele Schweigen aus Angst, während andere ihre Diagnose nicht kennen. Die Aids-Hilfe kämpft gegen Stigma, Anfeindungen – und dafür, dass ein HIV-Test so normal wird wie ein Zahnarzttermin.

Einmal in der Woche muss Martin Hellwig die Fensterfront der Eingangstür des Vereins Rat und Tat putzen. An solchen Tagen nimmt er einen Lappen und wischt getrocknete Spucke weg, die fadenförmig ihren Weg nach unten sucht. Denn die Aids-Hilfe in Koblenz wird nicht von jedem respektiert.







