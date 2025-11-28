Elektronische Patientenakte: Neues Infovideo ist online
Elektronische Patientenakte
Neues Infovideo ist online
Bei der Nutzung der elektronischen Patientenakte (ePA) gibt es noch viele Fragen. In einem Vortrag unserer Zeitung haben Experten erklärt, wie Patienten das Angebot nutzen können. Der Abend wurde aufgezeichnet, das Video ist jetzt kostenlos abrufbar.
Die elektronische Patientenakte (ePA) soll die medizinische Versorgung vereinfachen, indem sie alle wichtigen Gesundheitsdaten digital an einem Ort bündelt. Seit 1. Oktober wird sie verpflichtend genutzt – doch was bedeutet das genau für Patientinnen und Patienten?