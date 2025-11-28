Elektronische Patientenakte Neues Infovideo ist online 28.11.2025, 09:13 Uhr

i Arztbriefe und Laborbefunde: Künftig sollen Ärztinnen und Ärzte sie in die elektronische Patientenakte einstellen. (zu dpa: «Was Sie über die elektronische Patientenakte wissen müssen») +++ dpa-Bildfunk +++ Daniel Karmann. picture alliance/dpa

Bei der Nutzung der elektronischen Patientenakte (ePA) gibt es noch viele Fragen. In einem Vortrag unserer Zeitung haben Experten erklärt, wie Patienten das Angebot nutzen können. Der Abend wurde aufgezeichnet, das Video ist jetzt kostenlos abrufbar.

Die elektronische Patientenakte (ePA) soll die medizinische Versorgung vereinfachen, indem sie alle wichtigen Gesundheitsdaten digital an einem Ort bündelt. Seit 1. Oktober wird sie verpflichtend genutzt – doch was bedeutet das genau für Patientinnen und Patienten?







