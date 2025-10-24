Ein Sturmtief sorgt auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland für wechselhaftes Wetter. Der Donnerstag verlief verhältnismäßig glimpflich. Weitere Windböen sollen folgen.

Mainz (dpa/lrs) - Das Sturmtief «Joshua» hat in Rheinland-Pfalz für ein paar umgestürzte Bäume gesorgt - ein verhältnismäßig glimpflicher Verlauf. Bei Bad Kreuznach kollidierte am Donnerstag ein Zug mit Bäumen auf den Schienen, wie die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach mitteilte. Im Kreis Neuwied stürzten mehrere Bäume auf die Straßen, was teils zu kurzen Verkehrsbeeinträchtigungen führte. Zudem löste sich ein Glaselement vom Dach einer Lagerhalle, das von der Feuerwehr beseitigt wurde.

Zug mit 290 Fahrgästen prallt gegen Bäume

Der starke Wind habe zwischen Bad Kreuznach und dem Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg mehrere Bäume auf die Bahngleise stürzen lassen. Ein Zug mit rund 290 Fahrgästen prallte der Freiwilligen Feuerwehr zufolge am Donnerstagnachmittag gegen die Bäume. Darüber berichtete unter anderem der «Südwestrundfunk».

Der Feuerwehr zufolge zerkleinerten die Einsatzkräfte die Bäume, um sie von den Schienen zu holen. Der Zug konnte so bis zum nächsten Bahnhof weiterfahren, seine Front wurde durch die Kollision beschädigt. Zwei Menschen mussten ins Krankenhaus, einer von ihnen erlitt während des Einsatzes einen medizinischen Notfall. Nach etwa zweieinhalb Stunden sei der Einsatz beendet gewesen, hieß es.

Windböen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde

Auch am Freitag ziehen Windböen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde durch Rheinland-Pfalz und das Saarland, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Mancherorts falle schauerartiger Regen. Tagsüber seien Temperaturen zwischen 9 und 13 Grad zu erwarten, in höheren Lagen wie der Eifel maximal 7 Grad.

Zum Abend flaut der Wind laut DWD ab. Nur in den Hochlagen halten sich die starken Böen. In der Nacht bleibt es wolkig, gebietsweise kann es schauerartigen Regen geben. Die Temperatur-Tiefstwerte liegen in der Nacht bei 8 bis 4 Grad.

Der Samstag startet meist bedeckt, immer wieder kann es Schauer geben. Die maximalen Temperaturen liegen zwischen 8 und 14 Grad, wie es hieß. Am Sonntag fällt weiterhin gebietsweise Regen, es bleibt bewölkt. Am Rhein belaufen sich die Temperaturen auf 10 bis 13 Grad, sonst werden maximal 5 bis 9 Grad erwartet.