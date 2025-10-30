Sechster Krebstag in RLP Damit Krebserkrankte und ihre Angehörigen Hilfe finden 30.10.2025, 11:00 Uhr

i Die Diagnose Krebs bedeutet einen schweren Einschnitt ins Leben. Der sechste rheinland-pfälzische Krebstag will verlässliche Informationen zum Thema Krebs für Betroffene und ihre Angehörigen liefern. Deemerwha studio - stock.adobe.com

„Information – Begegnung – Austausch“: Unter diesem Motto findet der sechste rheinland-pfälzische Krebstag statt, mit Fachvorträgen von Experten, Austausch und Informationen für Erkrankte – und ausdrücklich auch ihre Angehörigen.

Die Diagnose Krebs zu erhalten, bedeutet einen Einschnitt ins Leben – für diejenigen, die erkrankt sind, aber auch für ihre Liebsten. Gemeinsam gilt es, sich der Krankheit, der Therapie und allem, was dies mit sich bringt, zu stellen. Um hier Orientierung und Hilfe zu bieten, veranstalten die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz und das Universitäre Centrum für Tumorerkrankungen Mainz einmal mehr einen großen Aktionstag und laden ein zum ...







Artikel teilen

Artikel teilen