Doch keine zivile Nutzung
Bundeswehr will Liegenschaften behalten – auch in RLP
Das ehemalige Lager Stegskopf im Westerwald soll nun doch in der Hand der Bundeswehr bleiben - so wie bundesweit mehr als 180 Liegenschaften.
Die Bundeswehr behält nun doch Kasernen und Grundstücke, die eigentlich bereits für eine zivile Nutzung vorgesehen waren. Bundesweit handelt es sich um 187 Liegenschaften, elf davon liegen in Rheinland-Pfalz.

Die Bundeswehr soll angesichts der sicherheitspolitischen Lage wieder wachsen. Wegen dieser geplanten Vergrößerung sieht das Bundesverteidigungsministerium nun davon ab, ehemals militärisch genutzte Liegenschaft abzugeben, damit sie für zivile Zwecke umgewandelt werden können.

