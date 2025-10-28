Die Bundeswehr behält nun doch Kasernen und Grundstücke, die eigentlich bereits für eine zivile Nutzung vorgesehen waren. Bundesweit handelt es sich um 187 Liegenschaften, elf davon liegen in Rheinland-Pfalz.
Die Bundeswehr soll angesichts der sicherheitspolitischen Lage wieder wachsen. Wegen dieser geplanten Vergrößerung sieht das Bundesverteidigungsministerium nun davon ab, ehemals militärisch genutzte Liegenschaft abzugeben, damit sie für zivile Zwecke umgewandelt werden können.