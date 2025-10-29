Eine 13-Jährige starb im April in Diez – mutmaßlich an einer Überdosis Methadon. Gespritzt hatte ihr die Substanz ein 25-Jähriger, der in Koblenz mit seiner Freundin auf der Anklagebank sitzt. Wie ein Psychiater die zwei Angeklagten einschätzt.
Der Prozess um das im April in Diez mutmaßlich an einer Überdosis Methadon gestorbene 13-jährige Mädchen ist am Koblenzer Landgericht fortgesetzt worden. Ein Polizist, der nach dem Tod des Kindes die Wohnung des 25-jährigen Angeklagten in Diez durchsucht hatte, berichtete von offenliegenden Spritzen in dem Apartment.