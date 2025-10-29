Flensburg-Ranking von Verivox
Rheinland-Pfälzer gehören zu eher braven Autofahrern
Mit festen oder mobilen Blitzern geht die Polizei auf Temposünderjagd. Wer erwischt wird, wird unter Umständen mit Punkten im Fahreignungsregister des Kraftfahrtbundesamtes in Flensburg bestraft. Ein Vergleichsportal hat jetzt ausgewertet, wo die meisten Punkte gesammelt werden. Rheinland-Pfalz gehört nicht dazu.
Peter Kneffel. picture alliance/dpa

Wer zu schnell fährt, lebt nicht nur gefährlich. Er oder sie riskiert auch empfindliche Geldstrafen – und Punkte in Flensburg. Im Fahreignungsregister des Kraftfahrtbundesamtes werden die Punktekonten geführt. So sieht die Statistik für RLP aus.

Die rheinland-pfälzischen Autofahrer sind brav – zumindest braver als Autofahrer aus anderen Bundesländern: Die Rheinland-Pfälzer sammeln weniger Punkte in Flensburg als der Bundesschnitt. Das hat eine Auswertung des Vergleichsportals Verivox ergeben.

