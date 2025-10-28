Unendliche Geschichte Kommt die Mittelrheinbrücke jetzt doch noch? 28.10.2025, 17:56 Uhr

i An dieser Stelle soll die Mittelrheinbrücke den Rhein zwischen Fellen und Wellmich überspannen. Das Großprojekt wird Schätzungen zufolge 80 bis 100 Millionen Euro kosten. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Jahrzehntelang ist über die Mittelrheinbrücke nur geredet worden. Jetzt könnte sie tatsächlich gebaut werden. Im besten Fall rollen schon 2032 die ersten Autos über eine Querung zwischen Fellen und Wellmich. Aber es gibt noch einen großen Haken.

Lange war es still geworden um die Mittelrheinbrücke. Kaum jemand glaubte ernsthaft noch daran, dass das Großprojekt jemals verwirklicht wird. Doch jetzt hat eine Pressemeldung aus dem Mainzer Verkehrsministerium die Debatte reanimiert. FDP-Ministerin Daniela Schmitt will 90 Prozent der Kosten übernehmen.







