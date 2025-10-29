Um Fungizide in den Steilllagen der Mosel auszubringen, sind die Winzer auf die Behandlung aus der Luft angewiesen. Die Anwendergemeinschaft Winningen/Kobern will 2026 komplett auf Drohnen setzen. Doch eine rechtliche Unsicherheit bleibt.
Lesezeit 6 Minuten
Wenn es um das Ausbringen von Pflanzenschutz in den Steillagen der Mosel geht, gibt es nur eine Möglichkeit: die Anwendung aus der Luft. Das wird der Weinbauverband Mosel nicht müde zu betonen. Statt Hubschraubern kommen auch vermehrt Drohnen zum Einsatz.