Wörth (dpa/lrs) – Zwei Jugendliche sind durch einen Stromschlag von einer Oberleitung in Wörth (Landkreis Germersheim) lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kletterten die beiden 16-Jährigen am Dienstagabend auf einen am Bahnhof abgestellten Kesselwagen. Durch einen sogenannten Spannungsbogen hätten die beiden einen Stromschlag erlitten und seien auf die Gleise gefallen. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauerten zunächst an.

