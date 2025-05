Für den einen mag sie eine lästige Pflicht sein, für die meisten jedoch bedeutet sie bares Geld: die alljährliche Steuererklärung. Am kommenden Dienstag können Leser ihre Fragen dazu am RZ-Lesertelefon loswerden. Zwei Experten geben Antworten.

In den nächsten Wochen ist es wieder so weit: Die jährliche Steuererklärung will erstellt werden. Steuerpflichtige, die sich nicht von einem Steuerberater oder dem Lohnsteuerhilfeverein beraten lassen, haben für die Abgabe ihrer Steuererklärung für 2024 noch bis zum 31. Juli Zeit. Fragen dazu beantworten Experten der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz (SBK) am Dienstag, 3. Juni, von 17 bis 19 Uhr am Lesertelefon unserer Zeitung. Die Rufnummern geben wir rechtzeitig bekannt.

Erhöhte Freibeträge und Grenzwerte können die Steuerlast mindern. Doch gerade angesichts vieler Neuregelungen sind Steuerzahler zunehmend unsicher: Welche Pauschbeträge gelten für mich? Kann ich Freibeträge ansetzen? Welche Beträge können wo geltend gemacht werden? Und welche zusätzlichen Ausgaben kann ich in meiner Steuererklärung angeben? Diese und viele weitere Informationen geben am Dienstag Ralf Nick, Steuerberater und Vizepräsident der SBK, sowie Matthias Garrn, Vorstandsmitglied der SBK. red