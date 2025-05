„Der tödliche Schuss“ – so heißt die erste Folge der fünften Staffel „Nachtstreife“. Die ARD-Doku ist zurück in Mainz und verspricht spannende Einblicke in die Polizeiarbeit. Bei welchen Fällen die Fans nun wieder mitfiebern können, verrät der SWR.

Ob True-Crime-Serie, Spielfilm oder Soap-Doku – Polizeibeamten im TV bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen, bei aufregenden Fällen mitzufiebern und mehr über den Job im Blaulicht zu erfahren, erfreut sich großer Beliebtheit. Das zeigt auch der Erfolg der ARD-Serie „Nachtstreife“, die nun in die fünfte Staffel geht.

Nachdem in der vierten Staffel vom NDR ein Blick auf spannende Fälle der Hamburger Polizei geworfen wurde, geht es nun – wie auch in den ersten drei Staffeln – zurück in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt. Dort wurden zwischen April und August 2024 verschiedene Teams der Schutzpolizei, des Kriminaldauerdienstes und der Autobahnpolizei von einem Kamerateam begleitet.

Echte Fälle und echte Polizisten

In der neusten Staffel werden die Protagonisten mit „herausfordernden Themen wie Rassismus, Gewalt in sozialen Beziehungen, Trunkenheitsfahrten und Tod konfrontiert“, heißt es in einer Pressemeldung des SWR, in dessen Auftrag die Serie seit 2020 produziert wird. Neben den realen Fällen, bei denen die Zuschauer den echten Mainzer Polizisten über die Schulter schauen können, erklären die Beamten den Zuschauern auch immer wieder Vorgänge oder die eigene Gefühlslage näher.

Denn die „Nachtstreife“ zeigt vor allem eins: Hinter den uniformierten Freunden und Helfern stecken in erster Linie Menschen, die einen Beruf mit vielen Höhen und Tiefen ausüben.

Ein Neuzugang unter den Protagonisten

Zu diesen Menschen, die das Publikum in ihr Berufsleben mitnehmen, gehören in den neuen Folgen wieder einige bekannte Gesichter, die schon in den ersten Staffeln dabei waren: Dominic Gillot, Kevin Gugenheimer, Sarah Schräder, Jonas Horder, Lena Bottlender, Gerwin Schwiersch, Paul Wiens, Sebastian Obermeier und Dominik Muders. „Als Neuzugang kommt Polizeikommissarin Anja Ramesh dazu“, teilt der SWR mit.

Alle sechs Folgen der fünften Staffel sind bereits seit dem 28. Mai in der ARD-Mediathek verfügbar. Im SWR sind sie außerdem als Doppelfolgen am 11., 18. und 25. Juni, jeweils um 23.30 Uhr, zu sehen.