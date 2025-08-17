Am Samstagabend sorgt ein Stromausfall für Dunkelheit in Zweibrücken. Nach zwei Stunden ist die Störung weitgehend behoben, einige Straßenzüge sind jedoch auch am Sonntag noch ohne Strom.

Zweibrücken (dpa/lrs) – Mehrere Ortsteile in Zweibrücken waren am Samstagabend von einem Stromausfall betroffen. Wie die Polizei mitteilte, sind in dem betroffenen Gebiet rund 1.700 Menschen gemeldet. Auf wie viele Menschen der Stromausfall direkte Auswirkungen hatte, war zunächst unklar.

Nach etwa zwei Stunden sei die Störung weitestgehend behoben gewesen. Einzelne Straßenzüge im Stadtteil Mörsbach seien jedoch nach wie vor ohne Strom, dort könnte der Ausfall noch bis in den späten Nachmittag andauern, so die Polizei weiter. Vermutlich sei der Stromausfall durch ein beschädigtes Erdkabel ausgelöst worden. Es gebe keine Hinweise auf Manipulation oder Sabotage.