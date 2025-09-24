Nach einem Feuer sind am Dienstag zeitweise weite Teile der Stadt ohne Strom. Nach wenigen Stunden fließt aber überall wieder Energie. Eine wichtige Frage ist noch offen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Nach einem Stromausfall in Saarbrücken infolge eines Feuers ist die Brandursache weiterhin unklar. Nach Angaben der Stadtwerke Saarbrücken muss diese nun ermittelt werden.

Am Dienstag um kurz nach 14.00 Uhr war in einem Umspannwerk ein Feuer ausgebrochen. Wegen Löscharbeiten musste das gesamte Umspannwerk außer Betrieb genommen werden, wie es hieß. 20.000 Haushalte in den Stadtteilen Alt-Saarbrücken, St. Arnual und St. Johann waren zwischenzeitlich ohne Strom. Zeitweise waren auch der Verkehr durch Ausfälle an den Ampeln sowie die Saarbahn betroffen. Am Dienstag um 16.45 Uhr war der Stromausfall laut den Stadtwerken wieder komplett behoben.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.