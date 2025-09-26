Kommunales Defizit steigt Kommunalvertreter: Echte Reformen bei Finanzen nötig 26.09.2025, 14:22 Uhr

i Wohn- und Bürgergeld, Kinder- und Jugendhilfe oder Leistungen für Asylbewerber: Die Kommunalvertreter sehen dringenden Handlungsbedarf. Monika Skolimowska/dpa

Das Minus der rheinland-pfälzischen Städte und Gemeinden ist im ersten Halbjahr stark gestiegen – für drei Kommunalvertreter ein Alarmsignal. Sie fordern echte Strukturreformen – und adressieren bei ihrem Appell nicht nur die Landesregierung.

Die kommunalen Kassen befinden sich in einer Schieflage: Schwindende Steuereinnahmen und mitunter deutlich gestiegene Ausgaben haben im ersten Halbjahr Löcher in die Kassen der rheinland-pfälzischen Städte und Gemeinden gerissen. Das Finanzierungsdefizit betrug nach Angaben des Statistischen Landesamtes rund 1,57 Milliarden Euro.







