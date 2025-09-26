Haus in Koblenz angezündet 27-Jähriger kommt in ein psychiatrisches Krankenhaus 26.09.2025, 15:37 Uhr

i Der 27-Jährige, der 2024 in Koblenz ein Haus mit seiner Mutter darin angezündet hatte, wird in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. (Symbolfoto) Arne Dedert/dpa

Er hatte in Koblenz ein Haus mit seiner Mutter darin angezündet. Die Frau konnte fliehen – ihr Sohn kommt nun in ein psychiatrisches Krankenhaus. Er leidet an Schizophrenie. Das Urteil des Landgerichts Koblenz.

Der 27-jährige Mann, der im Februar 2024 in Koblenz ein Haus mit seiner Mutter darin angezündet hatte, wird in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Dies hat das Landgericht Koblenz nun entschieden.Laut Anklageschrift habe die Mutter des psychisch kranken Angeklagten sich vor etwa anderthalb Jahren gerade noch so aus dem brennenden Gebäude retten können.







