Er hatte in Koblenz ein Haus mit seiner Mutter darin angezündet. Die Frau konnte fliehen – ihr Sohn kommt nun in ein psychiatrisches Krankenhaus. Er leidet an Schizophrenie. Das Urteil des Landgerichts Koblenz.
Lesezeit 2 Minuten
Der 27-jährige Mann, der im Februar 2024 in Koblenz ein Haus mit seiner Mutter darin angezündet hatte, wird in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Dies hat das Landgericht Koblenz nun entschieden.Laut Anklageschrift habe die Mutter des psychisch kranken Angeklagten sich vor etwa anderthalb Jahren gerade noch so aus dem brennenden Gebäude retten können.