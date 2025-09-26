Eine Million Instagram-Aufrufe Drogen: Ein Idar-Obersteiner will „raus ausm Film“ 26.09.2025, 14:00 Uhr

i Christian (22) will sein Leben neu aufbauen: nach jahrelangem Drogenkonsum, Knast und heftigen Erfahrungen auf den Idar-Obersteiner und Kirner Straßen. Christian G./privat

Ein junger Idar-Obersteiner will endlich raus aus einem Film, der ihn kaputt macht: Drogen, Knast, keine Perspektive. Mit einem starken Willen und Sport baut er sich ein Leben auf, wo vorher keines war. Und er nimmt Tausende dabei mit.

Acht Jahre verloren. Straße. Knast. Absturz. Und jetzt: Verantwortung. Klarer Kopf. Starker Körper. Neuer Weg. Zukunft. Das ist die Geschichte des 22-jährigen Christian (Nachname d. Red. bekannt) in wenigen Worten. Und dabei hat der gebürtige Idar-Obersteiner so viel mehr zu erzählen.







