Ein junger Idar-Obersteiner will endlich raus aus einem Film, der ihn kaputt macht: Drogen, Knast, keine Perspektive. Mit einem starken Willen und Sport baut er sich ein Leben auf, wo vorher keines war. Und er nimmt Tausende dabei mit.
Lesezeit 4 Minuten
Acht Jahre verloren. Straße. Knast. Absturz. Und jetzt: Verantwortung. Klarer Kopf. Starker Körper. Neuer Weg. Zukunft. Das ist die Geschichte des 22-jährigen Christian (Nachname d. Red. bekannt) in wenigen Worten. Und dabei hat der gebürtige Idar-Obersteiner so viel mehr zu erzählen.